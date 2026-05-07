Ginecologista é preso acusado de estuprar paciente em trabalho de parto

Um médico ginecologista identificado como Felipe Lucas, de 81 anos, foi preso nesta quarta-feira, 6, em Curitiba, suspeito de abusar sexualmente de uma paciente durante o trabalho de parto em Teixeira Soares.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou as autoridades após tomar conhecimento de outros relatos envolvendo o profissional. Em abril, três mulheres da cidade de Irati denunciaram terem sido vítimas de abuso sexual durante consultas médicas realizadas pelo ginecologista.

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De acordo com o delegado Rafael Nunes Mota, a nova vítima afirmou que o médico realizou toques íntimos sem consentimento enquanto ela passava por exames antes do parto. A polícia entendeu que, naquele momento, a paciente estava em condição de vulnerabilidade e sem possibilidade de reação.

Os abusos

Conforme o relato, os abusos teriam durado cerca de cinco minutos e só terminaram após a entrada de uma enfermeira na sala. A mulher informou ainda que já havia passado por outros partos e nunca tinha vivenciado situação semelhante.

Neste caso, Felipe Lucas foi enquadrado por estupro de vulnerável. Já a primeira denúncia apresentada contra ele resultou em ação judicial pelo crime de violação sexual mediante fraude. Outras duas denúncias não poderão gerar novos processos porque os casos prescreveram.

O médico foi detido preventivamente, sem prazo definido para liberação. Por causa da idade avançada, existe a possibilidade de conversão da prisão para regime domiciliar.

Em nota, a defesa afirmou considerar a prisão ilegal e sustentou que as acusações são falsas. Os advogados também disseram que o médico irá comprovar inocência ao longo do processo.