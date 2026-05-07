Avô das crianças mortas em Serrinha é solto após audiência de custódia

O avô das crianças mortas em incêndio na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, foi solto após passar por audiência de custódia na quarta-feira, 6. O idoso de 70 anos foi detido na última segunda-feira, 4, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador vindo Rio Grande do Sul.



A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que entendeu não haver mais necessidade da prisão preventiva.



De acordo com a polícia, o idoso era alvo de um mandado de prisão preventiva por um homicídio e duas tentativas de homicídio ocorridos em 1998, em Salvador. Segundo apuração da TV Subaé, o homem é avô paterno das crianças mortas no incêndio e estava fora do estado quando ocorreu a tragédia.

Morador da cidade de Conceição do Coité, o idoso enfrenta forte abalo emocional após perder recentemente a mãe e os três netos, de acordo com sua defesa.

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Apesar da soltura, ele terá que cumprir medidas cautelares, como não se ausentar de Conceição do Coité por mais de 30 dias sem autorização judicial, manter endereço e telefone atualizados, além de comparecer sempre que for convocado pela Justiça.