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INVESTIGAÇÃO

Avô de crianças carbonizadas em incêndio é preso ao chegar no aeroporto de Salvador

Abordagem aconteceu logo após o desembarque

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Avô de crianças carbonizadas em incêndio é preso ao chegar no aeroporto de Salvador
- Foto: Print via Cleriston Silva

O avô das três crianças que morreram em um incêndio em Serrinha, no interior da Bahia, foi preso nesta segunda-feira, 4, no eroporto Internacional de Salvador.

Segundo a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), o homem de 70 anos era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio. A abordagem aconteceu logo após o desembarque.

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Em seguida, ele foi encaminhado por policiais militares a uma unidade policial, onde passou pelos trâmites legais e segue detido. Informações indicam que o suspeito estava no Rio Grande do Sul e foi capturado ao retornar para a Bahia. Ele é pai do pai das crianças que morreram no incêndio.

A ordem de prisão tem relação com um crime antigo, registrado em 11 de outubro de 1998, em Salvador. As investigações apontam que o idoso teria participado, junto com outros homens, da morte de uma pessoa a facadas.

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Incêndio que matou as crianças

A tragédia aconteceu no domingo, 3. De acordo com a Polícia Civil, o fogo teria começado dentro da casa após uma das crianças colocar fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro.

As vítimas foram:

  • Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos;
  • Samuel Nascimento de Almeida, de 4;
  • Ismael Nascimento de Jesus Borges, de apenas 11 meses.

Uma irmã das vítimas, de 7 anos, tentou ajudar, mas não conseguiu salvar os outros. Ela saiu da residência pedindo ajuda e sofreu apenas ferimentos leves.

O incêndio destruiu parte do imóvel antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar informou que a mãe das crianças contou ter saído de casa na noite de sábado, 2, para uma festa e só retornado na manhã de domingo, após o ocorrido.

Ela foi presa ao chegar ao local e, no dia seguinte, teve a prisão preventiva decretada. A previsão é que seja levada para o Conjunto Penal de Feira de Santana.

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Tags:

crianças Incêndio prisão serrinha

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