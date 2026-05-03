Tragédia na Bahia: incêndio em residência mata três crianças

Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio - Foto: Reprodução / PCS

Um incêndio residencial na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, resultou na morte de três irmãos e deixou a comunidade local em estado de choque. O incidente ocorreu nas primeiras horas deste domingo, 3.

O que aconteceu

O fogo atingiu uma residência localizada na rua Abdon Costa, no bairro Ginásio, por volta das 6h. Vizinhos perceberam as chamas e acionaram o 16º Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio. Durante a varredura nos cômodos da casa, as equipes localizaram os corpos de três crianças, com idades de 1, 4 e 6 anos, já sem sinais vitais.

Vítimas e feridos

Três óbitos confirmados pela Polícia Civil: as três crianças que estavam no imóvel não resistiram à inalação de fumaça e às queimaduras.

Uma quarta criança foi resgatada com vida por equipes do SAMU e encaminhada com urgência para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde atual ainda não foi detalhado.

A mãe das vítimas chegou ao local quando o fogo já estava sendo controlado e foi conduzida à Delegacia Territorial para prestar depoimento e esclarecer as circunstâncias da sua ausência no momento do início das chamas.

Por que o incêndio ocorreu?

A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia no imóvel para identificar se a origem foi um curto-circuito, vazamento de gás ou outro fator. O laudo técnico deve ser liberado nos próximos dias para integrar o inquérito da Polícia Civil.

Luto de três dias

A prefeitura de Serrinha emitiu uma nota oficial de pesar e decretou luto oficial de três dias no município. A gestão municipal afirmou ao A TARDE que está oferecendo suporte assistencial e psicológico à família das vítimas neste momento de perda irreparável.

A Polícia Civil da Bahia se posicionou afirmando que segue investigando o caso para apurar possíveis responsabilidades.