SORTE
Cinquenta apostas baianas faturam prêmio na Lotofácil
As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24
A Bahia teve 47 apostas premiadas com 14 acertos na Lotofácil em sorteio realizado neste sábado, 2. Com os bolões, o total chega a 50 bilhetes vencedores no estado.
As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24
Apesar do grande número, nenhuma aposta baiana gabaritou os 15 números, portanto, não faturou milhões. Neste caso, foram quatro vencedores localizados em Ibireté (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Cada embolsou R$1.096.429,79 milhão.
Apostas baianas
Já na Bahia, os prêmios faturados foram entre R$ 761 e R$ 2,2 mil. Em Salvador, foram 15 acertos nos bairros Liberdade, Uruguai, Cosme de Farias, Costa Azul, Iguatemi, Pirajá, Cajazeiras (2), Pituba e cinco em canais eletrônicos.
Ao todo, o estado teve bilhetes premiados em:
- Salvador (15)
- Feira de Santana (5)
- Luís Eduardo Magalhães (2)
- Serrinha (2)
- Vitória da Conquista (2)
- Caetité (1)
- Candeias (1)
- Capim Grosso (1)
- Correntina (1)
- Cristópolis (1)
- Curaçá (1)
- Irecê (1)
- Itabela (1)
- Itabuna (1)
- Itapetinga (1)
- Itororó (1)
- Jaguarari (1)
- Lauro de Freitas (1)
- Malhada de Pedras (1)
- Pilão Arcado (1)
- Planaltino (1)
- Porto Seguro (1)
- Santo Amaro (1)
- São Francisco do Conde (1)
- São Gonçalo dos Campos (1)
- Tanhaçu (1)
- Vera Cruz (1)
Leia Também:
Como retirar o prêmio?
O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.
Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.
Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes