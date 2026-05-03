Cinquenta apostas baianas faturam prêmio na Lotofácil

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A Bahia teve 47 apostas premiadas com 14 acertos na Lotofácil em sorteio realizado neste sábado, 2. Com os bolões, o total chega a 50 bilhetes vencedores no estado.

As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24

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Apesar do grande número, nenhuma aposta baiana gabaritou os 15 números, portanto, não faturou milhões. Neste caso, foram quatro vencedores localizados em Ibireté (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Cada embolsou R$1.096.429,79 milhão.

Apostas baianas

Já na Bahia, os prêmios faturados foram entre R$ 761 e R$ 2,2 mil. Em Salvador, foram 15 acertos nos bairros Liberdade, Uruguai, Cosme de Farias, Costa Azul, Iguatemi, Pirajá, Cajazeiras (2), Pituba e cinco em canais eletrônicos.

Ao todo, o estado teve bilhetes premiados em:

Salvador (15)

Feira de Santana (5)

Luís Eduardo Magalhães (2)

Serrinha (2)

Vitória da Conquista (2)

Caetité (1)

Candeias (1)

Capim Grosso (1)

Correntina (1)

Cristópolis (1)

Curaçá (1)

Irecê (1)

Itabela (1)

Itabuna (1)

Itapetinga (1)

Itororó (1)

Jaguarari (1)

Lauro de Freitas (1)

Malhada de Pedras (1)

Pilão Arcado (1)

Planaltino (1)

Porto Seguro (1)

Santo Amaro (1)

São Francisco do Conde (1)

São Gonçalo dos Campos (1)

Tanhaçu (1)

Vera Cruz (1)

Como retirar o prêmio?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).