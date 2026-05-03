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SORTE

Cinquenta apostas baianas faturam prêmio na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24

Luiza Nascimento
Por

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Lotofácil
Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Bahia teve 47 apostas premiadas com 14 acertos na Lotofácil em sorteio realizado neste sábado, 2. Com os bolões, o total chega a 50 bilhetes vencedores no estado.

As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24

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Apesar do grande número, nenhuma aposta baiana gabaritou os 15 números, portanto, não faturou milhões. Neste caso, foram quatro vencedores localizados em Ibireté (MG), Francisco Beltrão (PR), Itanhaém (SP) e São Paulo (SP). Cada embolsou R$1.096.429,79 milhão.

Apostas baianas

Já na Bahia, os prêmios faturados foram entre R$ 761 e R$ 2,2 mil. Em Salvador, foram 15 acertos nos bairros Liberdade, Uruguai, Cosme de Farias, Costa Azul, Iguatemi, Pirajá, Cajazeiras (2), Pituba e cinco em canais eletrônicos.

Ao todo, o estado teve bilhetes premiados em:

  • Salvador (15)
  • Feira de Santana (5)
  • Luís Eduardo Magalhães (2)
  • Serrinha (2)
  • Vitória da Conquista (2)
  • Caetité (1)
  • Candeias (1)
  • Capim Grosso (1)
  • Correntina (1)
  • Cristópolis (1)
  • Curaçá (1)
  • Irecê (1)
  • Itabela (1)
  • Itabuna (1)
  • Itapetinga (1)
  • Itororó (1)
  • Jaguarari (1)
  • Lauro de Freitas (1)
  • Malhada de Pedras (1)
  • Pilão Arcado (1)
  • Planaltino (1)
  • Porto Seguro (1)
  • Santo Amaro (1)
  • São Francisco do Conde (1)
  • São Gonçalo dos Campos (1)
  • Tanhaçu (1)
  • Vera Cruz (1)

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Como retirar o prêmio?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

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Bahia lotofácil sorteio

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