Município da Bahia lidera ranking de calor no Nordeste; saiba qual
Cidade do interior lidera ranking regional e aparece entre os mais quentes do país
Uma cidade do interior da Bahia liderou o ranking de temperaturas do Nordeste no último sábado, 02, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município de Correntina foi o destaque do dia ao marcar 35°C, assumindo a primeira posição entre as cidades nordestinas. No cenário nacional, o registro também colocou a cidade entre as mais quentes do Brasil na data.
Outras cidades da Bahia também aparecem
Além de Correntina, outros municípios baianos figuram na lista. Barra registrou 34,5°C, enquanto Barreiras chegou a 34,2°C, reforçando a presença do estado entre os maiores termômetros da região.
Centro-Oeste e Norte dominam ranking nacional
No levantamento geral do país, as maiores temperaturas foram concentradas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Porto Estrela (MT) liderou com 37,2°C, seguido por Palmas (TO), com 36,7°C, e Nova Xavantina (MT), com 35,8°C.
Nordeste também aparece no ranking
Entre os destaques nordestinos, além da cidade baiana, aparecem São João do Piauí (PI), com 34,5°C, e Carolina (MA), que registrou 34,7°C.
