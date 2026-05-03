Município da Bahia lidera ranking de calor no Nordeste; saiba qual

Cidade do interior lidera ranking regional e aparece entre os mais quentes do país

Iarla Queiroz
Correntina (BA) - Foto: Divulgação

Uma cidade do interior da Bahia liderou o ranking de temperaturas do Nordeste no último sábado, 02, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município de Correntina foi o destaque do dia ao marcar 35°C, assumindo a primeira posição entre as cidades nordestinas. No cenário nacional, o registro também colocou a cidade entre as mais quentes do Brasil na data.

Outras cidades da Bahia também aparecem

Além de Correntina, outros municípios baianos figuram na lista. Barra registrou 34,5°C, enquanto Barreiras chegou a 34,2°C, reforçando a presença do estado entre os maiores termômetros da região.

Centro-Oeste e Norte dominam ranking nacional

No levantamento geral do país, as maiores temperaturas foram concentradas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Porto Estrela (MT) liderou com 37,2°C, seguido por Palmas (TO), com 36,7°C, e Nova Xavantina (MT), com 35,8°C.

Nordeste também aparece no ranking

Entre os destaques nordestinos, além da cidade baiana, aparecem São João do Piauí (PI), com 34,5°C, e Carolina (MA), que registrou 34,7°C.

