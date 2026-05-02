Entregador por app é morto a tiros após sair para cortar o cabelo na Bahia

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Um homem que trabalhava como entregador por aplicativo foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (1º), dentro de um condomínio localizado no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A vítima foi identificada como Silaney de Jesus Silva, de 38 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o homem já sem vida.

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De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava perfurações provocadas por tiros nas seguintes localidades:

rosto;

na mão

no antebraço;

na perna.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e encaminhar o corpo para remoção.

Investigação

Um parente contou à polícia que Silaney saiu de casa por volta das 21h20, afirmando que iria cortar o cabelo. Minutos depois, moradores ouviram vários disparos e, em seguida, informaram que ele havia sido baleado.

Ainda conforme o relato, a vítima morava no local há cerca de oito meses e atuava como entregador por aplicativo. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está responsável pela investigação para identificar a autoria e a motivação do crime.