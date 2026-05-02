Cinco presos fogem de penitenciária durante chuva

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Forças de segurança foram acionadas após a fuga e fazem buscas para tentar recapturar o grupo - Foto: Divulgação

Ao menos cinco presos fugiram da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, neste sábado, 2.

De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), e divulgadas pelo Portal UOL, os detentos teriam escapado da área de triagem do Pavilhão 1 durante as chuvas intensas registradas na cidade de Nísia Floresta.

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Para fugir do presídio, a polícia penal afirmou que os detentos quebraram a cela e usaram uma corda improvisada para pular o muro.

Forças de segurança foram acionadas após a fuga e fazem buscas para tentar recapturar o grupo. A Polícia Penal orienta que informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 190.

Presos foram identificados pela Polícia Penal. São eles Carlos Soares Alves da Silva, Jefferson Cleyton Lima da Silva, Maycon Dias Mora, Pedro Gabriel da Silva, e Rodrigo da Silva Nascimento.

O Portal A TARDE entrou em contato com a SEAP para saber atualizações do caso e aguarda retorno.