Suspeitos morrem em 2º dia de confronto no Engenho Velho da Federação

O bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, segue sendo palco de confronto entre policiais militares e traficantes, mesmo após a morte de uma criança de 11 anos na região. Na madrugada deste sábado, 2, suspeitos morreram após um novo tiroteio.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que policiais do Batalhão Rondesp Atlântico realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Beco da Rabada, quando foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos, iniciando um confronto.

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Após a intervenção, os suspeitos foram encontrados feridos com armas em mãos, ainda com sinais vitais. Segundo a nota, eles foram socorridos para um hospital, onde não resistiram. A polícia não especificou quantos indivíduos foram mortos.

Durante a ação, foram apreendidos:

Submetralhadora calibre 9mm

Revólver calibre .38 com numeração suprimida

Munições de ambos calibres

Carregador de submetralhadora

288 porções de cocaína

230 porções de crack

290 porções de maconha

Todo o material apreendido foi encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas legais cabíveis.

Dois suspeitos morreram anteriormente

No confronto da sexta-feira, outros dois suspeitos morreram. Um dos traficantes era Maverique Souza, conhecido como “Mavi”, que integrava grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM), e estava em prisão domi

O outro suspeito, identificado pelo apelido de “Paulista”, também morreu na ação.

Um terceiro homem, identificado como Jaderson Ramos dos Santos, natural de Madre de Deus e com histórico de homicídios, foi baleado, socorrido e permanece sob custódia. Ao todo, cinco pessoas foram atingidas na ocorrência.

Relembre confronto que deixou criança morta

O caso aconteceu na localidade conhecida como Lajinha, durante uma operação da Polícia Militar da Bahia. Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), em conjunto com unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME), realizavam rondas quando foram surpreendidas por disparos de homens armados.

Durante a ação, os suspeitos fugiram por residências da região, o que deu início a uma varredura policial. Houve novos confrontos e, ao final, dois suspeitos foram encontrados feridos após reagirem à abordagem e um terceiro foi preso. Armas, drogas e outros materiais ilícitos foram apreendidos. Os feridos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a polícia, no decorrer da operação, um dos suspeitos invadiu uma casa atirando. Uma mulher e uma criança, identificada como Davi Luiz de Jesus Ribeiro, de 11 anos, foram baleadas. Ambas foram socorridas, mas a criança não resistiu aos ferimentos. A mulher passou por cirurgia e segue em acompanhamento médico.