Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Corpo de jovem desaparecida é encontrado na Bahia após 4 dias

Adriele Silva foi vista pela última vez na segunda-feira

Luiza Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Adriele Silva da Conceição
Adriele Silva da Conceição - Foto: Reprodução

O corpo da jovem Adriele Silva da Conceição, de 20 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 1º, em uma área de mata na regiçao do Encruzo, no município Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira, 27, e desde então, familiares e amigos se mobilizaram nas buscas.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada sem vida próximo a uma lagoa, sem sinais de violência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e os laudos periciais poderão apontar a causa da morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo familiares, a jovem havia iniciado um relacionamento recentemente, e o homem teria sido a última pessoa a receber uma mensagem de voz enviada por ela, falando que estava com o primo. No entanto, até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), vai conduzir a investigação para esclarecer o caso.

Leia Também:

Polícia prende suspeito de matar moradores de rua na Bahia
Chefe do BDM morto em ação que vitimou criança cumpria prisão domiciliar
Traficante envolvido na morte de criança era chefe do BDM do Engenho Velho

Quem era Adriele?

A jovem trabalhava em uma casa de farinha na localidade. Ela morava no mesmo terreno que outros familiares e, nas redes sociais, compartilhava registros com os parentes, principalmente momentos com os sobrinhos.

Ela era descrita como doce e gentil por conhecidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adriele Silva da Conceição
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Adriele Silva da Conceição
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Adriele Silva da Conceição
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Adriele Silva da Conceição
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

x