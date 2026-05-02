Corpo de jovem desaparecida é encontrado na Bahia após 4 dias

O corpo da jovem Adriele Silva da Conceição, de 20 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, 1º, em uma área de mata na regiçao do Encruzo, no município Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira, 27, e desde então, familiares e amigos se mobilizaram nas buscas.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada sem vida próximo a uma lagoa, sem sinais de violência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e os laudos periciais poderão apontar a causa da morte.

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Segundo familiares, a jovem havia iniciado um relacionamento recentemente, e o homem teria sido a última pessoa a receber uma mensagem de voz enviada por ela, falando que estava com o primo. No entanto, até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), vai conduzir a investigação para esclarecer o caso.

Quem era Adriele?

A jovem trabalhava em uma casa de farinha na localidade. Ela morava no mesmo terreno que outros familiares e, nas redes sociais, compartilhava registros com os parentes, principalmente momentos com os sobrinhos.

Ela era descrita como doce e gentil por conhecidos.