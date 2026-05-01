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VULGO "MAVI"

Traficante envolvido na morte de criança era chefe do BDM do Engenho Velho

Davi Luiz de Jesus Ribeiro, de 11 anos morreu durante o confronto entre a polícia e os suspeitos

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Traficante envolvido na morte de criança era chefe do BDM do Engenho Velho
- Foto: Reprodução

Um dos traficantes mortos durante a operação policial que terminou com a morte de uma criança de 11 anos, na madrugada desta sexta-feira (1º), no Engenho Velho da Federação, em Salvador, é apontado como liderança do tráfico de drogas na região da Lajinha.

Maverique Souza, conhecido como “Mavi” é integrante do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Outro suspeito, identificado pelo apelido de “Paulista”, também morreu na ação.

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Um terceiro homem, identificado como Jaderson Ramos dos Santos, natural de Madre de Deus e com histórico de homicídios, foi baleado, socorrido e permanece sob custódia. Ao todo, cinco pessoas foram atingidas na ocorrência.

Criança morta

Na ação, uma das pessoas vitimadas foi uma criança de 11 anos, identificada como Davi Luiz de Jesus Ribeiro. Ele foi baleado durante uma intensa troca de tiros entre policiais e suspeitos armados. A tia do menino, Islana Alexandrino, de 32 anos, também foi atingida e segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE), após ser ferida no braço e na coluna.

Confronto e invasão de casas

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) realizavam uma operação na região quando foram recebidas a tiros por homens armados. Durante a fuga, os suspeitos invadiram residências e passaram a circular pelos telhados.

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Em meio à ação, houve novos confrontos. De acordo com a PM, um dos suspeitos entrou em uma casa e continuou atirando, momento em que a criança e a mulher foram atingidas. As vítimas foram socorridas pelas próprias guarnições.

Diante da possibilidade de haver reféns, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para dar suporte na ocorrência.

Armas, drogas e dinheiro apreendidos

Durante a operação, foram apreendidas:

  • três pistolas, incluindo armas de calibres .380 e 9 mm;
  • além de munições, drogas prontas para comercialização e dinheiro em espécie;
  • também foram encontrados celulares e outros materiais associados à atividade criminosa.

Investigação

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que realiza perícias e oitivas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte da criança e informou que a mulher ferida passou por cirurgia e segue sob cuidados médicos.

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Tags:

criança morta Engenho Velho da Federação polícia militar troca de tiros

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