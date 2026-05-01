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INVESTIGAÇÃO

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués
- Foto: Divulgação

Três crianças foram resgatadas por policiais militares na tarde desta sexta-feira (1º), após serem encontradas em situação de maus-tratos no bairro de Pernambués, em Salvador.

A ação foi realizada por equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que chegaram ao local após denúncias. Ao confirmar a situação, os agentes retiraram as vítimas do ambiente e prestaram o primeiro atendimento.

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Segundo a Polícia Militar, as crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, unidade da Polícia Civil responsável por casos de violência contra menores. No local, elas receberam acolhimento inicial e devem ser incluídas nas medidas de proteção previstas em lei.

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Maus-tratos

Segundo familiares das crianças, os menores - um casal de gêmeos e um de 4 anoss - eram deixados pela mãe em casa sem comida, sujos e em uma situação totalmente insalubre.

A mãe está sendo procurada e as crianças serão encaminhadas para o Conselho Tutelar enquanto as investigações estiverem em curso.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias dos maus-tratos e responsabilizar os envolvidos.

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Tags:

crianças maus-tratos Polícia violência

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