Jerônimo lamenta morte de criança em ação policial: "Acompanharei as investigações"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou a morte de uma criança durante um confronto armado ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 1º, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Em nota, ele afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares.

"Recebi com tristeza a informação do que aconteceu no Engenho Velho da Federação. Me solidarizo com a família da criança que perdeu a vida e com sua tia, que segue em recuperação. Deixo aqui meu abraço e todo o meu respeito nesse momento tão difícil", publicou nas redes sociais.

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Em sua manifestação, Jerônimo afirmou que determinou o reforço do patrulhamento e das ações de inteligência na região.

“Reafirmo o compromisso do Governo do Estado da Bahia com o enfrentamento à violência e à ação de bandos criminosos, e informo que já determinei que a Secretaria da Segurança Pública reforce o patrulhamento e as ações de inteligência na região e adjacências. Todas as circunstâncias do caso estão sendo rigorosamente apuradas, e acompanharei de perto as investigações para o devido esclarecimento dos fatos”, , declarou.

Relembre o caso:

O caso aconteceu na localidade conhecida como Lajinha, durante uma operação da Polícia Militar da Bahia. Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), em conjunto com unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME), realizavam rondas quando foram surpreendidas por disparos de homens armados.

Durante a ação, os suspeitos fugiram por residências da região, o que deu início a uma varredura policial. Houve novos confrontos e, ao final, dois suspeitos foram encontrados feridos após reagirem à abordagem e um terceiro foi preso. Armas, drogas e outros materiais ilícitos foram apreendidos. Os feridos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a polícia, no decorrer da operação, um dos suspeitos invadiu uma casa atirando. Uma mulher e uma criança foram baleadas nesse momento. Ambas foram socorridas, mas a criança não resistiu aos ferimentos. A mulher passou por cirurgia e segue em acompanhamento médico.

Diante da gravidade da ocorrência, o Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para garantir a segurança no local e concluir a varredura do imóvel. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela investigação.

A Polícia Militar também lamentou a morte da criança e informou que segue à disposição das autoridades para o esclarecimento completo do caso.