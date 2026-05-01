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POLÍCIA

Família descobre abuso sexual após menina de 12 anos fazer pergunta à IA

Suspeito é noivo da tia da vítima

Victoria Isabel
Por

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Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais
Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de São José dos Pinhais

Um homem de 23 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira, 1º, em São José dos Pinhais (PR), sob a acusação de estuprar a sobrinha de sua noiva, uma criança de 12 anos. O caso ganhou repercussão pela forma como o crime foi revelado: a vítima buscou orientações em uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

A família começou a suspeitar do abuso ao encontrar o histórico de conversas da menina com um aplicativo de IA. Em uma das mensagens, a criança perguntava se "estaria atrapalhando o casamento da tia".

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A resposta do software enfatizou que a responsabilidade por manter o respeito e a segurança da família era do adulto, e não dela. Após o alerta, os parentes confrontaram o suspeito e encontraram mensagens de teor sexual enviadas por ele à menor.

Conversas da menina com um aplicativo de IA
Conversas da menina com um aplicativo de IA

Embora tenha sido detido em flagrante no último sábado, 25, o homem foi colocado em liberdade provisória por uma decisão judicial que alegava falta de risco à sociedade.

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A situação mudou nesta quinta-feira, 30, quando o Ministério Público apresentou denúncia por estupro de vulnerável e solicitou a prisão preventiva. A Justiça acatou o pedido, destacando a necessidade de proteger a integridade da criança, que relatou ter sido ameaçada pelo agressor para não revelar os abusos, que ocorriam desde o final de 2025. As informações saõ do g1.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o ato no momento da abordagem inicial e foi indiciado por estupro de vulnerável continuado e ameaça. A defesa do homem informou que aguarda acesso total aos autos para se manifestar tecnicamente, mas já solicitou medidas para garantir a segurança do cliente no sistema prisional.

Canais para denunciar crimes sexuais

  • Polícia Militar: número 190, em casos urgentes;
  • Polícia Civil: número 197;
  • SAMU: número 192 para emergências médicas;
  • Disque Direitos Humanos: número 100.

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Tags:

abuso sexual ia Inteligência Artificial

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