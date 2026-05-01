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POLÍCIA

Criança morre e tia fica ferida durante confronto no Engenho Velho da Federação

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 1°, na localidade conhecida como Lajinha

Victoria Isabel
Por

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Polícia Militar lamentou a morte da criança
Polícia Militar lamentou a morte da criança - Foto: Divulgação | GOVBA

Uma criança morreu e a tia dela ficou ferida após um confronto armado registrado na madrugada desta sexta-feira, 1º, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), em ação integrada com unidades do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME), realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Lajinha quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo feitos por homens armados.

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Ainda segundo a corporação, os suspeitos fugiram por residências da região, o que deu início a uma progressão tática e varredura nos imóveis. Durante a ação, houve novos confrontos. Ao final, dois suspeitos foram encontrados feridos após resistência armada e um terceiro foi preso. Todos estariam em posse de armas de fogo. Os feridos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam três pistolas, calibres .380 e 9mm, sendo uma com numeração suprimida, além de carregador, munições, drogas como cocaína e maconha prontas para venda, dinheiro em espécie e celulares.

A PM informou que, em meio à intervenção, um dos suspeitos invadiu uma residência atirando. Nesse momento, uma mulher e uma criança foram atingidas. As duas vítimas foram socorridas pelas guarnições, mas a criança não resistiu aos ferimentos.

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Diante da situação e da suspeita de possível presença de reféns, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para estabilizar o cenário e realizar a varredura final do imóvel.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso foi registrado. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte da criança e informou que a mulher baleada passou por cirurgia e segue sob acompanhamento médico. A corporação também afirmou que se solidariza com os familiares e reforçou o compromisso com a preservação da vida e a transparência nas ações.

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Tags:

Confronto criança polícia militar

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