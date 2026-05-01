Ex-candidato a vereador Cizinho do Moto Táxi é executado na Bahia

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Francisco de Assis Santos, conhecido como Cizinho do Moto Táxi - Foto: Reprodução Redes Sociais

Francisco de Assis Santos, de 62 anos, popularmente conhecido como Cizinho do Moto Táxi, foi executado a tiros dentro de seu próprio estabelecimento comercial.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o crime aconteceu em uma mercearia situada no bairro Santa Cruz, de propriedade de Francisco e sua esposa.

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Testemunhas relataram que um homem armado invadiu o local e efetuou ao menos sete disparos contra a vítima, que não teve chance de defesa.

Fuga e investigação no Oeste Baiano

Após os disparos, o suspeito fugiu em uma motocicleta que o aguardava do lado de fora, conduzida por um comparsa. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas constataram o óbito de Francisco ainda no local.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, já iniciou a coleta de depoimentos e busca imagens de câmeras de segurança da região que possam identificar os autores.

Até o fechamento desta reportagem, a motivação do crime permanece desconhecida e ninguém foi preso. Seguimos acompanhando o caso

Quem era Cizinho do Moto Táxi

Cizinho era uma figura conhecida na política local. Nas eleições municipais de 2024, ele concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL). Natural de Serra Talhada (PE), ele obteve 59 votos no último pleito, ficando como suplente do partido.

O apelido vinha de sua antiga profissão como mototaxista, atividade que exerceu antes de se dedicar ao comércio e à vida pública na região.