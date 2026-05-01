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QUADRILHA DESARTICULADA

Último suspeito de integrar quadrilha que roubava ônibus intermunicipais é preso

Segundo a Polícia Civil, o grupo era formado por 13 integrantes que foram identificados

Leilane Teixeira
Por

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PAUTA MASSA/SALVADOR/PORTAIS Rodoviários da Região Metropolitana iniciam greve por tempo indeterminado- impacto da greve na vida dos usuários do serviço de transporte público. Na foto:ônibus da empresa avanço que ameaçava parar. Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 17/05/2024
PAUTA MASSA/SALVADOR/PORTAIS Rodoviários da Região Metropolitana iniciam greve por tempo indeterminado- impacto da greve na vida dos usuários do serviço de transporte público. Na foto:ônibus da empresa avanço que ameaçava parar. Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 17/05/2024 - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por assaltos a ônibus intermunicipais foi preso nesta quarta-feira, 30, durante ação da Polícia Civil na Região Metropolitana de Salvador. Ele era o último foragido de uma quadrilha investigada por atuar com violência contra passageiros e rodoviários.

De acordo com as investigações, o grupo era formado por 13 integrantes e agia de maneira organizada. Os suspeitos embarcavam nos coletivos em trechos da BR-324, pagando as passagens para não levantar suspeitas. Durante o trajeto, anunciavam os assaltos e roubavam celulares, mochilas e outros pertences das vítimas.

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Após as ações, os criminosos desciam em pontos previamente definidos, onde contavam com o apoio de um veículo para facilitar a fuga.

Investigação

Para identificar os envolvidos, foram analisados:

  • registros de ocorrências;
  • além da coleta de depoimentos de vítimas e testemunhas;
  • cruzamento de informações entre diferentes inquéritos.

Segundo a Polícia Civil, o grupo era considerado de alta periculosidade, com registros de agressões físicas e até disparos de arma de fogo dentro dos ônibus, utilizados para intimidar passageiros e trabalhadores do transporte.

Integrantes presos

Ao longo da investigação, todos os 13 integrantes foram identificados. Cinco morreram em confrontos anteriores com forças de segurança, enquanto os demais foram presos em operações realizadas ao longo do ano. Com a captura do último suspeito, a polícia considera a quadrilha desarticulada.

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O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.

As apurações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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Tags:

Bahia ônibus intermunicipal roubo transporte público

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