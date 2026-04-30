AÇÃO POLICIAL
Roubo de carro e perseguição termina com suspeito baleado próximo ao ferry boat
Três bandidos roubaram um carro na Liberdade mas foram interceptados pela PM
Um roubo de veículo registrado no fim da noite desta quinta-feira, 30, no bairro da Liberdade, em Salvador, terminou com perseguição policial e um suspeito preso após troca de tiros. De acordo com informações iniciais, três homens participaram da ação criminosa e fugiram com o carro roubado.
Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e iniciaram uma perseguição que se estendeu da Liberdade até a região de Água de Meninos, nas proximidades do Terminal São Joaquim, onde funciona o sistema ferry-boat.
Durante a fuga, houve confronto com os policiais. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido e segue custodiado no hospital. Os outros dois conseguiram escapar e são procurados.
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Veículo recuperado
O veículo foi recuperado pela polícia. O proprietário do carro esteve na delegacia para realizar os procedimentos necessários para reaver o bem.
A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os demais envolvidos no crime.
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