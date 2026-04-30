Roubo de carro e perseguição termina com suspeito baleado próximo ao ferry boat

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Um roubo de veículo registrado no fim da noite desta quinta-feira, 30, no bairro da Liberdade, em Salvador, terminou com perseguição policial e um suspeito preso após troca de tiros. De acordo com informações iniciais, três homens participaram da ação criminosa e fugiram com o carro roubado.

Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e iniciaram uma perseguição que se estendeu da Liberdade até a região de Água de Meninos, nas proximidades do Terminal São Joaquim, onde funciona o sistema ferry-boat.

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Durante a fuga, houve confronto com os policiais. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido e segue custodiado no hospital. Os outros dois conseguiram escapar e são procurados.

Veículo recuperado

O veículo foi recuperado pela polícia. O proprietário do carro esteve na delegacia para realizar os procedimentos necessários para reaver o bem.

A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os demais envolvidos no crime.