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AÇÃO POLICIAL

Roubo de carro e perseguição termina com suspeito baleado próximo ao ferry boat

Três bandidos roubaram um carro na Liberdade mas foram interceptados pela PM

Leilane Teixeira
Por

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Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Um roubo de veículo registrado no fim da noite desta quinta-feira, 30, no bairro da Liberdade, em Salvador, terminou com perseguição policial e um suspeito preso após troca de tiros. De acordo com informações iniciais, três homens participaram da ação criminosa e fugiram com o carro roubado.

Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e iniciaram uma perseguição que se estendeu da Liberdade até a região de Água de Meninos, nas proximidades do Terminal São Joaquim, onde funciona o sistema ferry-boat.

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Durante a fuga, houve confronto com os policiais. Um dos suspeitos foi baleado, socorrido e segue custodiado no hospital. Os outros dois conseguiram escapar e são procurados.

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Veículo recuperado

O veículo foi recuperado pela polícia. O proprietário do carro esteve na delegacia para realizar os procedimentos necessários para reaver o bem.

A ocorrência deve ser investigada pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

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Tags:

Perseguição polícia militar roubo Salvador

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