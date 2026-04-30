Tentativa de roubo de carga avaliada em R$ 800 mil na Bahia é frustrada

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Uma ação da Polícia Civil (PC) impediu que uma carga de aparelhos de refrigeração avaliada em R$ 800 mil fosse roubada no bairro da Valéria, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 30.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo, e um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.

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Em nota, a corporação informa que equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) foram até o local do ato após receberem informações de que um grupo criminoso estaria roubando as mercadorias de um caminhão.

Carga alvo de rouboz | Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Os policiais se deslocaram imediatamente até a área e interceptaram um caminhão que deixava o local levando parte da carga. No decorrer da operação, os agentes foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Houve o confronto e os suspeitos fugiram, abandonando a maioria da carga, frustrando a tentativa de roubo e libertando o motorista responsável pela carga.

O material, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil, e o veículo utilizado na ação foram apreendidos.

Carga alvo de roubo | Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Prisão e apreensão

O adulto foi preso em flagrante e conduzido à DRFR, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Já o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foi lavrado um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AIAI).

Ambos seguem custodiados e à disposição do Poder Judiciário.