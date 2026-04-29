Suspeito de engravidar adolescente de 12 anos é preso na Bahia

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Um homem de 38 anos foi preso na terça-feira, 28, na zona rural de Alagoinhas, no interior da Bahia por suspeita de engravidar uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu em 2017 e ele é condenado por estupro de vulnerável.

As investigações apontaram que a vítima, à época com 12 anos, deu à luz a uma criança. A partir disso, foi comprovado que houve envolvimento sexual do homem com a adolescente.

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Mandado expedido

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Execução de Medida Protetiva de Alagoinhas.

Ele foi localizado após diligências na Fazenda Pindobal, em uma região isolada e de vegetação densa. De acordo com a polícia, além do crime de estupro, o suspeito também responde por crimes contra o patrimônio.

Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas e permanece à disposição da Justiça.