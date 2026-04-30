Cantor é acusado de esfaquear e esquartejar jovem de 14 anos

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Segundo as investigações, o objetivo do crime era silenciar a vítima - Foto: AFP

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, 29, a Promotoria de Los Angeles, na Califórnia (EUA), afirmou que o cantor d4vd, de 21 anos, teria esfaqueado uma adolescente de 14 e, em seguida, esquartejado o corpo com uma serra. O objetivo seria silenciar a vítima.

O artista, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, é acusado de matar Celeste Rivas Hernández para esconder um relacionamento considerado inadequado, que poderia prejudicar sua carreira.

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Os promotores afirmam que ele manteve um relacionamento sexual com a jovem e a matou após ela ameaçar expô-lo.

As investigações apontam que os restos da adolescente foram encontrados em estado de decomposição no porta-malas de um Tesla, em setembro de 2025, em um estacionamento em Hollywood.

Além disso, as autoridades apontam que o crime teria ocorrido em 23 de abril de 2025, dois dias antes do lançamento do primeiro álbum de estúdio do cantor.

“Sabendo que precisava silenciar a vítima antes que ela arruinasse sua carreira musical, conforme havia ameaçado, assim que ela chegou à casa dele, o réu a esfaqueou várias vezes de forma letal e permaneceu ali enquanto ela sangrava até a morte”, diz trecho do documento da promotoria.

O artista se declarou inocente das acusações, e a defesa sustenta que ele não foi responsável pela morte da adolescente.

Sem direito a fiança, d4vd está preso e pode ser condenado à pena de morte caso seja considerado culpado. O artista, conhecido pela música ‘Romantic Homicide’, deve voltar ao tribunal em maio.