Governo dos EUA coloca rosto de Trump em passaporte; veja

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Modelo de passaporte com o rosto de Donald Trump - Foto: Departamento de Estado dos EUA

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira, 28, que emitirá uma edição especial de passaportes estampada com o rosto do presidente Donald Trump.

A iniciativa faz parte das celebrações dos 250 anos da independência americana, que serão completados em julho de 2026. A confirmação foi feita pelo porta-voz Tommy Pigott após a novidade ser antecipada pela imprensa local.

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Design histórico e tiragem limitada

O novo documento traz uma ilustração baseada no retrato oficial de Trump na parte interna da capa, acompanhada de sua assinatura em dourado sobre um fundo que mescla a bandeira dos EUA e trechos da Declaração de Independência.

Outra mudança marcante está na contracapa: a bandeira tradicional dá lugar à versão de 1777, com 13 estrelas circulando o número 250, em homenagem às colônias originais.

Apesar do visual temático, o governo garantiu que os passaportes possuem a mesma validade jurídica e os rigorosos itens de segurança das versões convencionais. A tiragem, no entanto, será limitada.

Entre moedas e debates legais

A homenagem nos passaportes surge logo após o Departamento do Tesouro lançar moedas de US$ 1 que também estampam o perfil do presidente. No verso das moedas, Trump aparece com o punho erguido sob o lema "fight, fight, fight", remetendo ao atentado que sofreu em 2024.

Moeda de US$ 1 em homenagem a Trump | Foto: Departamento de Estado dos EUA

As medidas têm provocado discussões jurídicas em Washington. Embora uma lei de 2020 autorize designs comemorativos para o aniversário do país, a tradição americana costuma evitar retratos de pessoas vivas em moedas e documentos oficiais.

O movimento é visto como uma quebra de protocolo histórico, mas conta com o respaldo de novas diretrizes aprovadas pelo Congresso para a data festiva.