"Balas ou facas": Flávio vê paralelo em ataque contra Trump nos EUA

Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), criticou o ataque ao Jantar dos Correspondentes realizado na Casa Branca, no sábado, 25, e que contou com a presença do mandatário norte-americano, Donald Trump — no entanto, ele nada sofreu.

Em uma postagem nas redes sociais, neste domingo, 26, o liberal ainda prestou solidariedade tanto ao republicano quanto à primeira-dama estadunidense, Melania Trump.

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"Tentar tirar a vida de quem pensa diferente usando balas ou facas não cabe numa democracia. Que Deus nos proteja desse tipo de violência lá ou aqui no Brasil", escreveu Flávio Bolsonaro.

Coloco nas minhas orações o Presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e todos que estiveram no jantar em Washington.



Tentar tira a vida de quem pensa diferente usando balas ou facas não cabe numa democracia.



Que Deus nos proteja desse tipo de violência lá ou aqui… pic.twitter.com/5PPRvrVfrN — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 26, 2026

"Inaceitável", diz Lula após ataque a Donald Trump

O presidente Lula (PT) também usou as redes sociais, neste domingo, 26, para se manifestar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser retirado às pressas pelo Serviço Secreto durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado, 25, após um ataque a tiros.

Em uma postagem em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula prestou solidariedade a Trump, à primeira-dama norte-americana, Melania, e a todos os presentes no jantar com correspondentes.

"O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", afirmou o petista.

Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos… — Lula (@LulaOficial) April 26, 2026

Quem é o homem que abriu fogo em jantar com Trump? Conheça o suspeito

O homem suspeito de efetuar disparos durante o jantar dos Correspondentes da Casa Branca, em Washington, foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o incidente registrado neste sábado, 25, que mobilizou agentes de segurança e causou correria no local.

O evento contava com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que foram retirados às pressas por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

De acordo com autoridades, Cole Tomas Allen vive em Torrance, na região de Los Angeles, e atua como professor e desenvolvedor de jogos.