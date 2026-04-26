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POLÍTICA

"Balas ou facas": Flávio vê paralelo em ataque contra Trump nos EUA

Pré-candidato à Presidência usou as redes sociais, neste domingo, 25, para manifestar solidariedade ao presidente Donald Trump

Yuri Abreu
Por

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Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -

O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), criticou o ataque ao Jantar dos Correspondentes realizado na Casa Branca, no sábado, 25, e que contou com a presença do mandatário norte-americano, Donald Trump — no entanto, ele nada sofreu.

Em uma postagem nas redes sociais, neste domingo, 26, o liberal ainda prestou solidariedade tanto ao republicano quanto à primeira-dama estadunidense, Melania Trump.

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"Tentar tirar a vida de quem pensa diferente usando balas ou facas não cabe numa democracia. Que Deus nos proteja desse tipo de violência lá ou aqui no Brasil", escreveu Flávio Bolsonaro.

"Inaceitável", diz Lula após ataque a Donald Trump

O presidente Lula (PT) também usou as redes sociais, neste domingo, 26, para se manifestar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser retirado às pressas pelo Serviço Secreto durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado, 25, após um ataque a tiros.

Em uma postagem em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula prestou solidariedade a Trump, à primeira-dama norte-americana, Melania, e a todos os presentes no jantar com correspondentes.

"O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", afirmou o petista.

Quem é o homem que abriu fogo em jantar com Trump? Conheça o suspeito

O homem suspeito de efetuar disparos durante o jantar dos Correspondentes da Casa Branca, em Washington, foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o incidente registrado neste sábado, 25, que mobilizou agentes de segurança e causou correria no local.

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O evento contava com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que foram retirados às pressas por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

De acordo com autoridades, Cole Tomas Allen vive em Torrance, na região de Los Angeles, e atua como professor e desenvolvedor de jogos.

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Tags:

Donald Trump estados unidos Flávio Bolsonaro

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