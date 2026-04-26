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MUNDO

"Inaceitável", diz Lula após ataque a Donald Trump nos EUA

Presidente do Brasil usou as redes sociais, neste domingo, 26, para comentar fato

Yuri Abreu
Por

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Presidente Lula lamentou ataque durante evento com Trump nos EUA
Presidente Lula lamentou ataque durante evento com Trump nos EUA -

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais, neste domingo, 26, para se manifestar após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser retirado às pressas pelo Serviço Secreto durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado, 25, após um ataque a tiros.

Em uma postagem em seu perfil no X (antigo Twitter), Lula prestou solidariedade a Trump, à primeira-dama norte-americana, Melania, e a todos os presentes no jantar com correspondentes.

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O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger
Lula - Presidente do Brasil

O fato

De acordo com informações divulgadas pela CNN, outros integrantes do gabinete também deixaram o local onde ocorria o evento. O presidente está em segurança. O gabinete foi evacuado e a área isolada.

Já segundo informações da imprensa, um agente anunciou pelo rádio que um atirador estava sob custódia e outros agentes do Serviço Secreto gritaram "tiros disparados" durante Jantar dos Correspondentes.

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"Que noite!", avalia Trump

Após o ocorrido, Donald Trump se pronunciou por meio de uma publicação na rede social Truth Social.

“Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que ‘deixássemos o show continuar’, mas seguiremos integralmente as orientações das autoridades", escreveu.

"Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente disso, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que recomeçar”, completou o republicano.

Veja o momento em que Trump é retirado após início do ataque a tiros:

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