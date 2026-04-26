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Quem é o homem que abriu fogo em jantar com Trump? Conheça o suspeito

Professor e desenvolvedor de jogos foi preso após disparos

Iarla Queiroz
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| Atualizada em

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Fotografia divulgada por Donald Trump mostra atirador detido em hotel
Fotografia divulgada por Donald Trump mostra atirador detido em hotel -

O homem suspeito de efetuar disparos durante o jantar dos Correspondentes da Casa Branca, em Washington, foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o incidente registrado neste sábado, 25, que mobilizou agentes de segurança e causou correria no local.

O evento contava com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que foram retirados às pressas por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

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Quem é o suspeito

De acordo com autoridades, Cole Tomas Allen vive em Torrance, na região de Los Angeles, e atua como professor e desenvolvedor de jogos.

Perfis atribuídos a ele nas redes indicam formação em engenharia mecânica e ciência da computação, além de experiência como professor e desenvolvedor independente.

Ele teria concluído a graduação no Instituto de Tecnologia da Califórnia em 2017 e um mestrado pela Universidade Estadual da Califórnia em Dominguez Hills em 2025.

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O que aconteceu no local

Segundo a polícia, o suspeito estava hospedado no Washington Hilton, onde o jantar anual era realizado.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou que ele estava armado com uma espingarda e abriu fogo contra um agente do lado de fora do salão de festas antes de ser detido.

Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do ataque.

Histórico e trajetória

Registros online indicam que Cole Tomas Allen trabalhou como professor em tempo parcial em uma empresa de tutoria educacional e também atuou como desenvolvedor de jogos autônomo.

Ele também teria experiência anterior como engenheiro mecânico e assistente de ensino, além de participação em projetos acadêmicos, como competições de robótica.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Confira o momento da captura do atirador

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