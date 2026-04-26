Quem é o homem que abriu fogo em jantar com Trump? Conheça o suspeito

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Fotografia divulgada por Donald Trump mostra atirador detido em hotel - Foto: Divulgação | Redes Sociais de Donald Trump

O homem suspeito de efetuar disparos durante o jantar dos Correspondentes da Casa Branca, em Washington, foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele foi preso após o incidente registrado neste sábado, 25, que mobilizou agentes de segurança e causou correria no local.

O evento contava com a presença do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que foram retirados às pressas por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

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Quem é o suspeito

De acordo com autoridades, Cole Tomas Allen vive em Torrance, na região de Los Angeles, e atua como professor e desenvolvedor de jogos.

Perfis atribuídos a ele nas redes indicam formação em engenharia mecânica e ciência da computação, além de experiência como professor e desenvolvedor independente.

Ele teria concluído a graduação no Instituto de Tecnologia da Califórnia em 2017 e um mestrado pela Universidade Estadual da Califórnia em Dominguez Hills em 2025.

O que aconteceu no local



Segundo a polícia, o suspeito estava hospedado no Washington Hilton, onde o jantar anual era realizado.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou que ele estava armado com uma espingarda e abriu fogo contra um agente do lado de fora do salão de festas antes de ser detido.

Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do ataque.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Histórico e trajetória



Registros online indicam que Cole Tomas Allen trabalhou como professor em tempo parcial em uma empresa de tutoria educacional e também atuou como desenvolvedor de jogos autônomo.

Ele também teria experiência anterior como engenheiro mecânico e assistente de ensino, além de participação em projetos acadêmicos, como competições de robótica.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Outro ângulo do momento do tiroteio no jantar de gala em Washington. Ao fundo, podemos ver o presidente Trump sendo cercado e retirado pelo Serviço Secreto. Nas mesas vemos membros de topo da administração americana, como RFK Jr, Stephen Miller e Pete Hegseth, visivelmente… pic.twitter.com/snKklCp8NH — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

Confira o momento da captura do atirador

