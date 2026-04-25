Donald Trump é retirado às pressas de jantar na Casa Branca após tiros

Siga o A TARDE no Google

Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas pelo Serviço Secreto durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, em Washington, D.C., na noite deste sábado, 25.

De acordo com informações divulgadas pela CNN, outros integrantes do gabinete também deixaram o local. O presidente está em segurança.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da imprensa, um agente anunciou pelo rádio que um atirador estava sob custódia e outros agentes do Serviço Secreto gritaram "tiros disparados" durante Jantar dos Correspondentes.

O gabinete foi evacuado e a área isolada. Até o momento, não há indícios da presença de outros atiradores.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o motivo da retirada nem informações oficiais sobre o ocorrido.

Veja momento:

🚨URGENTE: Trump acaba de ser retirado às pressas do evento da Associação de Correspondentes da Casa Branca após relatos de TIRO. pic.twitter.com/ug07Dg4Vj0 — QG do POP (@QGdoPOP) April 26, 2026

Trump se pronuncia

Após o ocorrido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou por meio de uma publicação na rede social Truth Social.

“Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que ‘deixássemos o show continuar’, mas seguiremos integralmente as orientações das autoridades. Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente disso, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que recomeçar”, escreveu.

Em atualização*