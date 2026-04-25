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POLÍTICA INTERNACIONAL

EUA decidem que Venezuela pode pagar advogados de Maduro

Até então, sanções impostas pelos EUA impediam que o Estado venezuelano arcasse com os custos da defesa

Leilane Teixeira
Por

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Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during the commemoration of the University Student Day, at the Miraflores presidential palace in Caracas on November 21, 2018. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during the commemoration of the University Student Day, at the Miraflores presidential palace in Caracas on November 21, 2018. (Photo by Federico PARRA / AFP) -

Os Estados Unidos autorizaram que recursos do governo da Venezuela sejam usados para pagar a defesa do presidente venezuelano Nicolás Maduro, encerrando um impasse que vinha sendo questionado pela equipe jurídica do líder.

A decisão foi comunicada ao juiz do caso por promotores federais, após o Departamento do Tesouro norte-americano ajustar uma licença que permit o repasse de valores aos advogados de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

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Até então, sanções impostas pelos EUA impediam que o Estado venezuelano arcasse com os custos da defesa, o que levou os advogados a alegarem dificuldades para representar o casal no processo.

Com a mudança, os pagamentos poderão ser feitos com recursos disponíveis ao governo venezuelano a partir de março de 2026, seguindo condições estabelecidas pelas autoridades americanas.

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Entenda

A defesa de Maduro havia pedido à Justiça o arquivamento do caso, argumentando que a impossibilidade de financiamento comprometia o direito a uma defesa adequada. Com a nova autorização, esse pedido foi retirado.

Durante audiências recentes, a acusação sustentou que as restrições financeiras fazem parte da política de sanções dos Estados Unidos e têm como objetivo influenciar o cenário internacional. Já o juiz responsável pelo caso demonstrou dúvidas sobre esse argumento, indicando que a limitação poderia afetar garantias constitucionais.

Maduro e sua esposa respondem a acusações ligadas ao narcotráfico internacional e se declararam inocentes. Ambos estão sob custódia nos Estados Unidos desde o início do ano.

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Tags:

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