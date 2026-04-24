MISOGINIA
Membro do Governo Trump chama brasileiras de "raça maldita"
Enviado especial dos Estados Unidos foi casado com uma brasileira por quase 20 anos
Paolo Zampolli, enviado especial dos Estados Unidos para assuntos globais, chamou as mulheres brasileiras de “putas” e “raça maldita”, além de afirmar que elas são programadas para arrumar confusão. As declarações de Zampolli, membro do governo de Donald Trump, foram feitas em entrevistas à rede italiana RAI.
Zampolli começou a falar do tema ao comentar sobre a ex-mulher, a ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem foi casado por quase 20 anos:
É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos, trepava com ela, depois ela também ficou louca.
Segundo o jornal The New York Times, ele descobriu que a ex-mulher estava presa nos EUA por acusações de fraude. Por conta disso, Zampolli entrou em contato com autoridades do ICE, o serviço de imigração do Governo Trump, alegando que ela estava no país de forma ilegal. Amanda foi deportada em outubro de 2025.
Apesar disso, o conselheiro de Trump afirma que não teve nada a ver com a deportação da ex-mulher.
Relacionamento longo e conturbado
O conselheiro de Trump conheceu Amanda Ungaro em uma boate de Nova York, em 2002, quando ela tinha 18 anos e ele 32. À época, ele controlava uma agência de modelos.
Eles se casaram em 2003 e têm um filho de 15 anos. Zampolli e Ungaro ainda disputam a guarda do jovem na Justiça americana.
Segundo a brasileira, o fim do casamento foi motivado por agressões de Paolo. Ela acusa o ex-marido de abuso sexual e violência doméstica.
Conheça Paolo Zampolli
Nascido em 1970 em Milão, na Itália, Paolo Zampolli é amigo de Donald Trump há décadas, sendo conhecido por ter apresentado a modelo Melania Knauss – atual esposa de Trump – para o republicano no fim da década de 1990.
Zampolli também é conhecido por ser um agente de negócios de Trump, assumindo o cargo de enviado especial para assuntos globais em março de 2025.
Ele chamou atenção recentemente ao sugerir à Fifa que o Irã fosse excluído da Copa do Mundo de 2026, que terá os EUA como um dos países-sede. Para o lugar da delegação iraniana, Zampolli sugeriu que a Itália – seu país natal – fosse incluída no torneio.
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