"Lua Cheia das Flores" ocorrerá em 1º de maio; entenda significado

A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua - Foto: Divulgação | NASA

No dia 1º de maio, o céu será marcado pela Lua Cheia do mês, conhecida como “Lua Cheia das Flores”. O fenômeno também é classificado como uma microlua e está associado ao período de maior florescimento da primavera no Hemisfério Norte.

O nome tem origem em tradições de povos indígenas da América do Norte, como os Comanche, que relacionavam a lua cheia de maio à abundância de flores nessa época do ano. Outras etnias, no entanto, utilizam denominações diferentes para o mesmo período.

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Entre os povos Creek e Choctaw, por exemplo, o evento é chamado de “Lua da amora”. Já outros grupos se referem a ela como “Lua do sapo”. Para a população Anishnaabe, trata-se da “Lua do florescimento”, enquanto os Apache associam o fenômeno ao período em que as folhas estão verdes.

Confira as próximas luas cheias previstas para o ano:

31 de maio: Lua Azul

29 de junho: Lua de Morango

29 de julho: Lua dos Cervos

28 de agosto: Lua do Esturjão

26 de setembro: Lua da Colheita

26 de outubro: Lua do Caçador

24 de novembro: Lua do Castor