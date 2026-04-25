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FEMÔMENO NATURA

"Lua Cheia das Flores" ocorrerá em 1º de maio; entenda significado

Fenômeno também é classificado como uma microlua e está associado ao período de maior florescimento da primavera

Leilane Teixeira
Por

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A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua
A Bacia Oriental é uma das maiores e mais preservadas bacias de impacto da Lua -

No dia 1º de maio, o céu será marcado pela Lua Cheia do mês, conhecida como “Lua Cheia das Flores”. O fenômeno também é classificado como uma microlua e está associado ao período de maior florescimento da primavera no Hemisfério Norte.

O nome tem origem em tradições de povos indígenas da América do Norte, como os Comanche, que relacionavam a lua cheia de maio à abundância de flores nessa época do ano. Outras etnias, no entanto, utilizam denominações diferentes para o mesmo período.

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Entre os povos Creek e Choctaw, por exemplo, o evento é chamado de “Lua da amora”. Já outros grupos se referem a ela como “Lua do sapo”. Para a população Anishnaabe, trata-se da “Lua do florescimento”, enquanto os Apache associam o fenômeno ao período em que as folhas estão verdes.

Confira as próximas luas cheias previstas para o ano:

  • 31 de maio: Lua Azul
  • 29 de junho: Lua de Morango
  • 29 de julho: Lua dos Cervos
  • 28 de agosto: Lua do Esturjão
  • 26 de setembro: Lua da Colheita
  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor
  • 23 de dezembro: Lua Fria

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Tags:

Fenômeno lua cheia

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