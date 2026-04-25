Atirador é detido em jantar com Donald Trump: “Noite muito diferente”

Siga o A TARDE no Google

Presidente não foi ferido - Foto: AFP

O presidente Donald Trump elogiou as forças de segurança dos Estados Unidos e informou que o atirador responsável pelo ataque ao jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado em Washington na noite deste sábado, 25, foi detido.

"Que noite em Washington! O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que "DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR", mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais", escreveu Trump nas redes sociais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele acrescentou que uma decisão deve ser tomada em breve pelas autoridades. "Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", afirmou.

O evento, realizado anualmente em um hotel na capital americana, reúne centenas de convidados, incluindo jornalistas e autoridades.