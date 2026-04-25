ATAQUE
Atirador é detido em jantar com Donald Trump: “Noite muito diferente”
Presidente destacou rapidez da segurança
O presidente Donald Trump elogiou as forças de segurança dos Estados Unidos e informou que o atirador responsável pelo ataque ao jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado em Washington na noite deste sábado, 25, foi detido.
"Que noite em Washington! O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que "DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR", mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais", escreveu Trump nas redes sociais.
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Ele acrescentou que uma decisão deve ser tomada em breve pelas autoridades. "Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", afirmou.
O evento, realizado anualmente em um hotel na capital americana, reúne centenas de convidados, incluindo jornalistas e autoridades.
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