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ATAQUE

Atirador é detido em jantar com Donald Trump: “Noite muito diferente”

Presidente destacou rapidez da segurança

Bianca Carneiro
Por

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Presidente não foi ferido
Presidente não foi ferido -

O presidente Donald Trump elogiou as forças de segurança dos Estados Unidos e informou que o atirador responsável pelo ataque ao jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado em Washington na noite deste sábado, 25, foi detido.

"Que noite em Washington! O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que "DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR", mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais", escreveu Trump nas redes sociais.

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Ele acrescentou que uma decisão deve ser tomada em breve pelas autoridades. "Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", afirmou.

O evento, realizado anualmente em um hotel na capital americana, reúne centenas de convidados, incluindo jornalistas e autoridades.

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