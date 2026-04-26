Bolsonaristas da Bahia reagem a ataque contra Trump nos EUA

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Molly Riley/Official White House

O ataque a tiros durante o Jantar dos Correspondentes na Casa Branca, na noite do sábado, 25, gerou reação por parte de deputados baianos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do mandatário norte-americano, Donald Trump — o republicano estava presente ao evento, mas nada sofreu.

Um dos que se manifestou após ser procurado pelo portal A Tarde foi o deputado federal Capitão Alden (PL-BA). Segundo o parlamentar, o atentado é mais um alerta claro de que a escalada de radicalização e violência política não pode ser tratada com relativismo.

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Deputado federal Capitão Alden (PL-BA) | Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

"Quando a divergência deixa de ser enfrentada no campo das ideias e passa para a intimidação ou violência, o que está em risco não é apenas a segurança de autoridades ou jornalistas, é a própria estabilidade democrática", afirmou o liberal.

Para ele, o momento exige firmeza institucional, investigação rigorosa e punição exemplar.

"Democracia se sustenta com liberdade de expressão, debate aberto e respeito às regras do jogo. Qualquer tentativa de impor posições pela força deve ser combatida com máxima seriedade. O mundo inteiro precisa estar atento a esse tipo de episódio. Não existe democracia sólida onde a violência passa a ser ferramenta política", finalizou.

"Esquerda sem limites"

Outro deputado bolsonarista ouvido pelo portal A Tarde e que se manifestou foi o estadual Leandro de Jesus (PL). Para ele, o ataque durante o Jantar dos Correspondentes representa os métodos da esquerda em nível mundial em calar seus opositores.

Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) | Foto: Vaner Casaes/Alba

"Eles não querem discutir ideias: eles querem calar de vez quem pensa diferente deles. Não é a primeira vez e, infelizmente, digo que não será a última. Aconteceu o mesmo com Trump e, em outra oportunidade, tivemos o caso de Charlie Kirk. Na Colômbia também, com a morte de Uribe, e aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, que foi vítima de uma tentativa de homicídio naquela facada", afirmou.

"Que Deus possa proteger a Direita e, aqui no Brasil, Flávio Bolsonaro. É preciso ficar atento, pois a esquerda não tem limites para querer censurar os seus oposicionistas", finalizou Leandro de Jesus.