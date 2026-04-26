Suspeito de ataque a Trump nos EUA já tem data para ir à Justiça

Cole Tomas Allen é suspeito de atirar próximo ao Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, no sábado, 25 - Foto: Reprodução/X @bosunatiklama

O suspeito de atirar próximo ao Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, nos Estados Unidos — evento que contou com a presença do presidente Donald Trump —, no sábado, 25, já tem data para se apresentar à Justiça em Washington, capital do país.

De acordo com a imprensa norte-americana, Cole Tomas Allen será levado à Corte nesta segunda-feira, 27. Ele responderá por uso de arma de fogo durante um crime violento e por agredir um agente federal. Ele deve comparecer perante um juiz do tribunal distrital após a acusação formal da promotoria federal.

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Conforme o chefe interino da polícia de Washington, Jeffery Carroll, o autor dos disparos estava "armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas". O suspeito não foi atingido por disparos, mas foi levado ao hospital para avaliação.

Motivações

As motivações para o crime ainda não foram esclarecidas, com o autor dos disparos tendo agido sozinho, segundo os investigadores. "É um atirador solitário", disse Carroll.

Porém, o procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, disse que o suspeito não estaria cooperando ativamente com a investigação.

Relembre o caso

O incidente ocorreu na noite de sábado e o presidente dos EUA foi retirado às pressas da sala. A polícia informou que o homem armado foi contido perto do evento com Donald Trump e acredita que ele estava hospedado no hotel Washington Hilton, onde o jantar estava sendo realizado.

Um agente do Serviço Secreto foi baleado, mas não se feriu gravemente. O homem armado teria atacado o posto de segurança e disparado contra o agente. O tiro atingiu o colete à prova de balas do profissional, que foi levado a um hospital e passa bem.

Ainda na noite de ontem, autoridades federais cercaram a casa do suspeito. Segundo a ABC, os agentes conseguiram entrar na residência pouco antes da meia-noite (horário local) para fazer buscas.

Quem é Cole Tomas Allen?

Cole Tomas Allen, 31, mora em Torrance, perto de Los Angeles. A identidade do suspeito foi confirmada à rede de televisão CNN americana por duas fontes ligadas à investigação.

O atirador trabalha como professor em meio período na empresa C2 Education há mais de seis anos. A companhia de aulas particulares elegeu Allen como "professor do mês" em dezembro de 2024. No LinkedIn, ele dizia ser professor "por vocação".

Allen se formou em engenharia mecânica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em 2017. Ele concluiu mestrado em Ciência da Computação no ano passado na Universidade Estadual da Califórnia.