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Déjà vu? Hotel de tiroteio com Trump é o mesmo onde Reagan foi baleado

Washington Hilton já foi palco de ataque a presidente e volta ao centro das atenções após tiros

Iarla Queiroz
Por

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Local de evento com Trump carrega histórico de atentado
Local de evento com Trump carrega histórico de atentado -

O tiroteio que interrompeu um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite deste sábado, 25, trouxe à tona um detalhe que chama atenção: o local do incidente carrega um histórico pesado na política americana.

O episódio aconteceu no Washington Hilton, hotel que já foi cenário de um dos atentados mais marcantes da história do país, o ataque contra Ronald Reagan, em 1981.

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O mesmo palco, décadas depois

Inaugurado em 1965, o Washington Hilton é conhecido por sediar eventos de grande porte em Washington, incluindo o tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca — justamente onde ocorreu o incidente mais recente.

O espaço foi projetado para receber autoridades com discrição, mas acabou entrando para a história por episódios de violência envolvendo presidentes.

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O atentado contra Reagan

Foi na saída do hotel, em 30 de março de 1981, que Ronald Reagan foi baleado após um discurso para membros da AFL-CIO. Na época, ele estava há apenas 69 dias no cargo.

O autor dos disparos, John Hinckley Jr., atirou diversas vezes e atingiu também outras pessoas, incluindo o porta-voz da Casa Branca, James Brady, e o agente do Serviço Secreto Tim McCarthy.

Reagan foi atingido no pulmão, mas sobreviveu após atendimento médico. O caso ganhou repercussão mundial — não só pela gravidade, mas também pela motivação incomum do atirador, que agiu por uma obsessão com a atriz Jodie Foster.

Local marcado na história

O ataque aconteceu na área externa do hotel, no momento em que a comitiva presidencial seguia para a limusine. Desde então, o Washington Hilton passou a ser constantemente lembrado em discussões sobre segurança presidencial nos Estados Unidos.

Atualmente, o hotel pertence a um grupo de investimentos liderado pela Clearview Hotel Capital, em parceria com a Blackstone, e segue sob gestão da rede Hilton.

Tiros durante evento com Trump

Décadas depois, o local voltou ao centro do noticiário. Durante o jantar com jornalistas, que reunia mais de 2 mil convidados, tiros foram ouvidos, provocando pânico e o encerramento do evento.

Donald Trump foi retirado às pressas. Um vídeo divulgado pelo próprio presidente mostra um homem correndo em tentativa de furar a segurança. Houve troca de tiros, e um agente foi atingido — mas estava protegido por colete à prova de balas.

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