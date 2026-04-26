MUNDO
Déjà vu? Hotel de tiroteio com Trump é o mesmo onde Reagan foi baleado
Washington Hilton já foi palco de ataque a presidente e volta ao centro das atenções após tiros
O tiroteio que interrompeu um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite deste sábado, 25, trouxe à tona um detalhe que chama atenção: o local do incidente carrega um histórico pesado na política americana.
O episódio aconteceu no Washington Hilton, hotel que já foi cenário de um dos atentados mais marcantes da história do país, o ataque contra Ronald Reagan, em 1981.
O mesmo palco, décadas depois
Inaugurado em 1965, o Washington Hilton é conhecido por sediar eventos de grande porte em Washington, incluindo o tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca — justamente onde ocorreu o incidente mais recente.
O espaço foi projetado para receber autoridades com discrição, mas acabou entrando para a história por episódios de violência envolvendo presidentes.
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O atentado contra Reagan
Foi na saída do hotel, em 30 de março de 1981, que Ronald Reagan foi baleado após um discurso para membros da AFL-CIO. Na época, ele estava há apenas 69 dias no cargo.
O autor dos disparos, John Hinckley Jr., atirou diversas vezes e atingiu também outras pessoas, incluindo o porta-voz da Casa Branca, James Brady, e o agente do Serviço Secreto Tim McCarthy.
Reagan foi atingido no pulmão, mas sobreviveu após atendimento médico. O caso ganhou repercussão mundial — não só pela gravidade, mas também pela motivação incomum do atirador, que agiu por uma obsessão com a atriz Jodie Foster.
Local marcado na história
O ataque aconteceu na área externa do hotel, no momento em que a comitiva presidencial seguia para a limusine. Desde então, o Washington Hilton passou a ser constantemente lembrado em discussões sobre segurança presidencial nos Estados Unidos.
Atualmente, o hotel pertence a um grupo de investimentos liderado pela Clearview Hotel Capital, em parceria com a Blackstone, e segue sob gestão da rede Hilton.
Tiros durante evento com Trump
Décadas depois, o local voltou ao centro do noticiário. Durante o jantar com jornalistas, que reunia mais de 2 mil convidados, tiros foram ouvidos, provocando pânico e o encerramento do evento.
Donald Trump foi retirado às pressas. Um vídeo divulgado pelo próprio presidente mostra um homem correndo em tentativa de furar a segurança. Houve troca de tiros, e um agente foi atingido — mas estava protegido por colete à prova de balas.
🇺🇸| Este fue el momento en que atentan contra la vida del Presidente Donald Trump en alta definición. Un comunista de izquierda radical demócrata efectuó disparos en la entrada de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. pic.twitter.com/zwiwev36yH— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 26, 2026
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