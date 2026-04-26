OPORTUNIDADE
Casa grátis e emprego garantido: vila europeia oferece benefícios para brasileiros se mudarem
Localidade conta com apenas 40 moradores e oferece um programa de apoio
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Brasileiros que sonham em mudar de vida podem avaliar viver na natureza europeia. Isso porque a prefeitura da vila Arenillas, localizada na província de Sória, na Espanha, está em busca de novos moradores.
A pequena localidade, que atualmente conta com apenas 40 habitantes, conta com um programa inédito, no qual oferece casa gratuita, emprego, apoio na adaptação das famílias e uma nova vida tranquila em meio às paisagens montanhosas.
O objetivo da iniciativa é reverter o esvaziamento populacional e atrair novos moradores para o local, que com o passar do tempo tem perdido habitantes, pois os jovens costumam migrar para as grandes cidades em busca de outras oportunidades.
Com a evasão das pessoas mais novas, o envelhecimento da população atingiu um ponto crítico nos últimos anos. Com a falta moradores, escolas e comércios acabaram fechando, enfraquecendo a economia local.
Conheça os benefícios do programa
A prefeitura montou um pacote completo para garantir condições reais para as famílias começarem do zero e prosperarem. Os benefícios incluem:
- Moradia totalmente reformada e mobiliada, sem aluguel ou taxas mensais
- Vaga de emprego compatível com o perfil profissional do candidato
- Acompanhamento de assistente social durante os primeiros meses de adaptação
- Matrícula gratuita para crianças em uma escola rural
- Acesso ao posto de saúde local e atendimento médico itinerante
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Quem pode se candidatar ao programa?
Pode se cadastrar ao programa, preferencialmente, famílias que têm filhos pequenos. A oferta é interessante, principalmente para profissionais autônomos, agricultores, artesãos e trabalhadores remotos.
Os principais critérios avaliativos são:
- Conhecimento básico de espanhol
- Habilidade profissional útil
- Compromisso em morar no local por, pelo menos, cinco anos
- Disposição para participar das tradições e festas comunitárias
- Perfil aberto ao trabalho coletivo e à vida em pequena comunidade
Como é morar em Arenillas?
Aqueles que desejam participar devem avaliar se a mudança realmente contempla a vida desejada, pois a realidade na vila costuma ser completamente distinta ao dia a dia das cidades brasileiras, e também às capitais europeias.
A vida no local é de cidadezinha do interior, com manhãs que começam cedo, natureza ativa, som dos pássaros e cheiro de pão saindo do forno comunitário. Além disso, todas as pessoas se conhecem e vizinhos se cumprimentam pelo nome.
O lazer tende a ser nas praças e em encontros comunitários. Os sinais de internet e telefônico tendem a oscilar, principalmente em dias chuvosos. Além disso, supermercados e grandes hospitais ficam distantes, e não há cinemas, shoppings e bares na região.
Para aqueles que não são acostumados com o calor, também é um ponto a avaliar, pois o inverno costuma ser rigoroso, com temperaturas abaixo de zero por semanas seguidas.
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