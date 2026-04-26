Casa grátis e emprego garantido: vila europeia oferece benefícios para brasileiros se mudarem

Esta localidade na Europa montou o "pacote perfeito" para quem quer imigrar - Foto: Arquivo Público de Arenillas

Brasileiros que sonham em mudar de vida podem avaliar viver na natureza europeia. Isso porque a prefeitura da vila Arenillas, localizada na província de Sória, na Espanha, está em busca de novos moradores.

A pequena localidade, que atualmente conta com apenas 40 habitantes, conta com um programa inédito, no qual oferece casa gratuita, emprego, apoio na adaptação das famílias e uma nova vida tranquila em meio às paisagens montanhosas.

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O objetivo da iniciativa é reverter o esvaziamento populacional e atrair novos moradores para o local, que com o passar do tempo tem perdido habitantes, pois os jovens costumam migrar para as grandes cidades em busca de outras oportunidades.

Com a evasão das pessoas mais novas, o envelhecimento da população atingiu um ponto crítico nos últimos anos. Com a falta moradores, escolas e comércios acabaram fechando, enfraquecendo a economia local.

Conheça os benefícios do programa

A prefeitura montou um pacote completo para garantir condições reais para as famílias começarem do zero e prosperarem. Os benefícios incluem:

Moradia totalmente reformada e mobiliada, sem aluguel ou taxas mensais

Vaga de emprego compatível com o perfil profissional do candidato

Acompanhamento de assistente social durante os primeiros meses de adaptação

Matrícula gratuita para crianças em uma escola rural

Acesso ao posto de saúde local e atendimento médico itinerante

Quem pode se candidatar ao programa?

Pode se cadastrar ao programa, preferencialmente, famílias que têm filhos pequenos. A oferta é interessante, principalmente para profissionais autônomos, agricultores, artesãos e trabalhadores remotos.

Os principais critérios avaliativos são:

Conhecimento básico de espanhol

Habilidade profissional útil

Compromisso em morar no local por, pelo menos, cinco anos

Disposição para participar das tradições e festas comunitárias

Perfil aberto ao trabalho coletivo e à vida em pequena comunidade

Como é morar em Arenillas?

Aqueles que desejam participar devem avaliar se a mudança realmente contempla a vida desejada, pois a realidade na vila costuma ser completamente distinta ao dia a dia das cidades brasileiras, e também às capitais europeias.

A vida no local é de cidadezinha do interior, com manhãs que começam cedo, natureza ativa, som dos pássaros e cheiro de pão saindo do forno comunitário. Além disso, todas as pessoas se conhecem e vizinhos se cumprimentam pelo nome.

O lazer tende a ser nas praças e em encontros comunitários. Os sinais de internet e telefônico tendem a oscilar, principalmente em dias chuvosos. Além disso, supermercados e grandes hospitais ficam distantes, e não há cinemas, shoppings e bares na região.

Para aqueles que não são acostumados com o calor, também é um ponto a avaliar, pois o inverno costuma ser rigoroso, com temperaturas abaixo de zero por semanas seguidas.