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OPERAÇÃO ZIMMER

Casal suspeito de duplo homicídio é preso em Itapuã em desdobramentos

Dupla também é apontada como responsável pelo gerenciamento financeiro de organização criminosa

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Casal suspeito de duplo homicídio é preso em Itapuã em desdobramentos
- Foto: Polícia Civil

Um homem de 24 anos e uma mulher de 22 foram presos na tarde desta quinta-feira, 30, no bairro de Itapuã, suspeitos de duplo homicídio e apontados como responsáveis pelo gerenciamento financeiro de uma organização criminosa.

As diligências decorrem de desdobramentos da Operação Zimmer, deflagrada pela Polícia Civil, que desarticulou um laboratório de refino de drogas na última terça-feira, 28.

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A partir de informações obtidas no decorrer das investigações, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) intensificaram o trabalho de inteligência, obtendo êxito na identificação e localização dos suspeitos.

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Investigação

As investigações apontam que ambos têm participação nas mortes de Genivaldo Araújo Barbosa, de 49 anos, e France de Deus Assis, de 39 anos, vítimas de disparos de arma de fogo, no dia 2 de dezembro de 2025, na localidade de Jauá. Um terceiro homem também foi atingido pelos disparos na ação criminosa.

O casal foi encaminhado a uma unidade policial, onde dois mandados de prisão temporária foram cumpridos. Eles seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

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Tags:

casal preso HOMICÍDIO Polícia Civil prisão Salvador

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