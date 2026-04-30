Suspeito de matar homem em bairro nobre de Salvador é preso

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Um homem de 19 anos, investigado pelo crime de latrocínio que culminou na morte de Kelvin Gomes de Souza, de 27 anos, alvejado por disparos de arma de fogo em fevereiro deste ano no bairro de Stella Maris, em Salvador, foi preso na manhã desta quinta-feira, 30.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) durante a Operação Faixa de Areia, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 30.

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Conforme informações da investigação, dois homens que estavam em uma moto, roubaram o carro da vítima e em seguida efetuaram disparos de arma de fogo contra Kelvin.

Ele estava dentro do carro junto com outro homem, que pediu ajuda a populares que transitavam pela rua e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, no entanto, o jovem morreu no local.

Veículo do crime encontrado

Durante as diligências, o veículo utilizado na ação criminosa foi localizado abandonado nas imediações do bairro Vila Verde, em Mussurunga. O suspeito foi localizado pelas equipes policiais no bairro de São Cristóvão.

Suspeito preso

O investigado foi conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Atualmente ele segue custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

As investigações seguem em curso, com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica do crime, identificar outros envolvidos e promover a responsabilização penal de todos os investigados.

Entenda a operação

A Operação Faixa de Areia, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFV) teve apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc), da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) e da Coordenação de Repressão a Furtos e Roubos Contra Instituições Financeiras.