Investigação da morte de PC Siqueira tem reviravolta após dois anos

Uma perícia particular passou a questionar a versão oficial sobre a morte do influenciador digital Paulo Cezar Goulart Siqueira, encontrado morto em 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos, em seu apartamento na zona sul de São Paulo.

O novo laudo, produzido em março de 2026 a pedido da família, aponta que PC Siqueira pode ter sido vítima de homicídio por estrangulamento com um fio de fone de ouvido. A conclusão contraria os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), que, em 2025, classificaram o caso como suicídio por enforcamento com uma cinta de catraca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o perito responsável pelo parecer, as marcas no pescoço do influenciador seriam incompatíveis com o objeto apontado na versão oficial, já que a cinta apreendida é mais larga. Para ele, as lesões são mais compatíveis com um fio fino, semelhante a um fone de ouvido preto encontrado no local posteriormente e entregue à polícia pelos advogados da família.

Diante da divergência entre os laudos, o Ministério Público determinou que o material seja reavaliado pelos órgãos oficiais. Como o corpo não pode mais ser exumado, a nova análise será feita com base em fotografias registradas na época da perícia.

O caso, inicialmente encerrado como suicídio, voltou a ser investigado após a Justiça autorizar a continuidade do inquérito. A Promotoria apontou inconsistências nos laudos e contradições em depoimentos, o que abriu espaço para novas linhas de apuração, como homicídio com simulação de suicídio, instigação ao suicídio e omissão de socorro.

Testemunhas já foram ouvidas, incluindo a ex-namorada do influenciador, que afirmou ter presenciado o momento e tentado ajudá-lo. Uma vizinha também relatou ter encontrado PC enforcado e acionado a polícia. As duas chegaram a participar de uma acareação após divergirem sobre detalhes do ocorrido.