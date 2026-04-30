Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a facadas após discutir com a companheira na Bahia

Vítima foi identificada como Eflantino Antônio de Jesus Júnior

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos - Foto: Divulgação | PCBA

Um homem de 46 anos morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na noite de quarta-feira, 29, no município de Valença, no Vale do Jiquiriçá.

A vítima foi identificada como Eflantino Antônio de Jesus Júnior. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncia de uma briga entre o homem e a companheira. A suspeita é de que, durante o desentendimento, a mulher tenha reagido com golpes de faca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Eflantino chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Leia Também:

Casal suspeito de duplo homicídio é preso em Itapuã em desdobramentos
Suspeito de matar homem em bairro nobre de Salvador é preso
Sequestro e tiroteio em Salvador: bandidos tentar roubar carga de R$ 800 mil

Investigação

Apontada como principal suspeita, a companheira da vítima não teve o nome divulgado. Após o ocorrido, ela deixou o local, mas se apresentou espontaneamente na 1ª Delegacia Territorial de Valença na tarde desta quinta-feira, 30. Depois de prestar depoimento, foi liberada.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia HOMICÍDIO Polícia Civil valença

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

x