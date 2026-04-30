INVESTIGAÇÃO
Homem é morto a facadas após discutir com a companheira na Bahia
Vítima foi identificada como Eflantino Antônio de Jesus Júnior
Um homem de 46 anos morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na noite de quarta-feira, 29, no município de Valença, no Vale do Jiquiriçá.
A vítima foi identificada como Eflantino Antônio de Jesus Júnior. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncia de uma briga entre o homem e a companheira. A suspeita é de que, durante o desentendimento, a mulher tenha reagido com golpes de faca.
Eflantino chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
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Investigação
Apontada como principal suspeita, a companheira da vítima não teve o nome divulgado. Após o ocorrido, ela deixou o local, mas se apresentou espontaneamente na 1ª Delegacia Territorial de Valença na tarde desta quinta-feira, 30. Depois de prestar depoimento, foi liberada.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.
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