Operação Sacramento: homem é preso por tráfico de drogas na Bahia

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Um homem foi preso pela Polícia Civil da Bahia durante Operação Sacramento, no município de Santo Amaro, em combate a um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas em um conjunto habitacional da cidade.

O suspeito, localizado no bairro Polivalente, é investigado por envolvimento no tráfico de drogas. Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar expedidas pela 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais da Comarca local.

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Nos imóveis, foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma máquina de cartão de crédito e dois cadernos contendo anotações com registros de valores e nomes.

Duas pessoas foram conduzidas à unidade policial para prestar esclarecimentos, ouvidas e liberadas.

Todo o material apreendido será submetido à análise pericial para subsidiar o andamento das investigações, que seguem em curso para a completa identificação e responsabilização de todos os envolvidos nas ações criminosas investigadas.