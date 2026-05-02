BAHIA
Polícia prende suspeito de matar moradores de rua na Bahia
Homem é apontado como autor de cinco crimes do tipo
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A Polícia Civil identificou um homem apontado como autor de cerca de cinco homicídios contra pessoas que viviam em situação de rua na Bahia. O homem, que não teve identidade revelada, foi preso no Espírito Santo sob suspeita de cometer as mesmas ações.
Os crimes investigados aconteceram em Teixeira de Freitas, extremo-sul baiano. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito usava pedaços de madeira ou concreto para matar as pessoas em situação de vulnerabilidade.
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As investigações foram coordenadas pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas).
Ele foi preso no âmbito de uma apuração sobre uma tentativa de latrocínio, ocorrida na última semana, no município capixaba de Serra.
Vítimas
De acordo com a polícia, o homem de 37 anos é suspeito de cinco crimes do tipo na Bahia. A maior parte deles ocorreu já em 2026, sendo o último no início de abril. A vítima foi encontrada às margens da BR-101, com marcas de agressão na cabeça.
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