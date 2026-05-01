Chuvas colocam Salvador e mais de 100 cidades da Bahia em alerta nesta sexta

Salvador e outros 115 municípios baianos estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas nesta sexta-feira, 1º. O aviso é válido durante todo o dia e pode ser prorrogado, conforme as condições climáticas.

A previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. As áreas mais afetadas incluem o litoral norte do estado.

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Apesar do alerta, a Defesa Civil aponta baixo risco para ocorrências graves. A tendência é de tempo firme na maior parte do período até domingo, 3, com possibilidade de pancadas fracas a moderadas causadas pela umidade vinda do oceano.

Ainda assim, há chance de transtornos como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. A recomendação é redobrar a atenção, especialmente em áreas vulneráveis, evitar se expor ao mau tempo e buscar abrigo seguro durante as instabilidades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades sob alerta

Abaré, Acajutiba, Adustina, Água Fria, Alagoinhas, Amargosa, Amélia Rodrigues, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Aporá, Araçás, Aramari, Aratuípe, Biritinga, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Candeias, Canudos, Cardeal da Silva, Castro Alves, Catu, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Conde, Coração de Maria, Coronel João Sá, Crisópolis, Cruz das Almas, Curaçá, Dias d’Ávila, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Entre Rios, Esplanada, Euclides da Cunha, Fátima, Feira de Santana, Glória, Governador Mangabeira, Heliópolis, Igrapiúna, Inhambupe, Ipecaetá, Irará, Itanagra, Itaparica, Itapicuru, Ituberá, Jaguaripe, Jandaíra, Jeremoabo, Jiquiriçá, Laje, Lauro de Freitas, Macururé, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Ouriçangas, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedrão, Pedro Alexandre, Piraí do Norte, Pojuca, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Rio Real, Rodelas, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Brígida, Santanópolis, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Sátiro Dias, Saubara, Simões Filho, Sítio do Quinto, Taperoá, Teodoro Sampaio, Teolândia, Terra Nova, Tucano, Ubaíra, Valença, Varzedo, Vera Cruz, Wenceslau Guimarães.