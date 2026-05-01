BAHIA
Vitória da Conquista recebe 1º Encontro Regional Diálogos Humanistas
Evento reúne comunidade acadêmica e profissionais de toda a região
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O I Encontro Regional Diálogos Humanistas será realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2026, na cidade de Vitória da Conquista, consolidando-se como um importante espaço de debate acadêmico e interdisciplinar sobre temas centrais da contemporaneidade, como direitos humanos, democracia e sustentabilidade.
Promovido pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico, Inovação e Sustentabilidade, o evento tem como tema “Estado Democrático de Direito e Sustentabilidade: Diálogos Interdisciplinares sobre Direitos Humanos e Justiça Socioambiental”.
A programação acontecerá na Casa de Eventos Limão Doce e contará com palestras, mesas temáticas e apresentação de trabalhos científicos, reunindo operadores do Direito, membros do Poder Judiciário, advogados, defensores públicos, procuradores, professores, pesquisadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil.
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Chamada de trabalhos científicos
A Comissão Organizadora já está com inscrições abertas para submissão de artigos e resumos científicos, com prazo até o dia 10 de maio de 2026.
Os trabalhos devem ser inéditos e alinhados à proposta temática do evento, sendo avaliados por um comitê científico composto por professores e pesquisadores qualificados.
Os aprovados serão apresentados durante o encontro e publicados em obra coletiva, reforçando a difusão do conhecimento produzido.
Cada participante poderá submeter até dois trabalhos, respeitando as normas acadêmicas estabelecidas no edital.
Eixos
O evento propõe uma abordagem ampla e interdisciplinar, organizada em diversos eixos, entre eles:
- Direito Constitucional;
- Estado Democrático de Direito e Direitos Humanos;
- Direito Internacional e nova ordem global;
- Direito Ambiental e crise climática;
- Direito Digital;
- Tecnologia e sociedade;
- Justiça penal e direitos humanos;
- Governança, democracia e participação social;
- Processo civil e métodos de solução de conflitos;
- Direito à saúde, educação e inclusão social;
- Trabalho, tecnologia e desenvolvimento sustentável.
A diversidade temática busca fomentar reflexões críticas e práticas sobre os desafios jurídicos, sociais e ambientais do mundo contemporâneo.
Inscrições
As inscrições são realizadas pela plataforma Even3 e contemplam tanto a participação como ouvinte quanto a possibilidade de submissão de trabalhos. Os valores variam conforme a categoria:
- Estudantes de graduação: R$ 130,00
- Pós-graduação: R$ 180,00
- Profissionais: R$ 230,00
Os certificados serão emitidos após o evento, e os trabalhos aprovados poderão ser publicados em até 180 dias após a realização do encontro.
Diálogo e construção coletiva
O I Encontro Regional Diálogos Humanistas nasce com a proposta de fortalecer o intercâmbio entre academia e sociedade, promovendo um ambiente de construção coletiva do conhecimento e de enfrentamento dos desafios contemporâneos relacionados aos direitos humanos e à justiça socioambiental. A expectativa da organização é reunir participantes de diversas regiões do país, ampliando o alcance do debate e incentivando a produção científica comprometida com a transformação social.
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