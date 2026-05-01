6ª Feagri tem data confirmada e traz prêmio inédito para municípios

A 6ª edição do Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia (Feagri) já tem nova data confirmada: o evento será realizado nos dias 26 e 27 de maio, no Centro de Convenções, em Salvador. Promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (SEAGRI), o encontro reunirá secretários municipais, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir caminhos e estratégias voltadas ao fortalecimento do campo baiano.

A atualização da data reforça o compromisso da Seagri em ampliar a participação dos gestores e qualificar ainda mais o debate em torno das políticas públicas para a agropecuária. Ao longo de dois dias, o fórum será um espaço de articulação, troca de experiências e construção conjunta de soluções para os municípios.

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“Construímos esse evento de forma coletiva, com novidades importantes e a expectativa de reunir um público qualificado para um debate estratégico para o setor”, destacou o secretário da Agricultura da Bahia, Vivaldo Góis.

Ainda segundo Góis, as novidades desse ano, como o Prêmio Inova Agro e a assinatura do convênio para que chegue na ponta a realização da análise de solo, surge como um estímulo à inovação e à valorização das iniciativas que fortalecem a agropecuária nos municípios baianos.

A programação da 6ª Feagri começa na terça-feira, 26, às 9h, com a abertura oficial. Durante o evento, gestores municipais vão discutir temas relacionados à inovação, gestão e desenvolvimento sustentável da agropecuária. Também será realizada a entrega dos Certificados de Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) aos municípios pertencentes aos consórcios públicos intermunicipais dos territórios de: Piemonte Norte do Itapicuru, Recôncavo, Alto Sertão e Bacia do Paramirim.

Iniciativa do Governo Federal

A iniciativa integra o Projeto ComSIM, programa do Governo Federal executado por meio da Superintendência Federal de Agricultura na Bahia, cujo objetivo é fortalecer os serviços de inspeção municipais e ampliar o acesso de produtos de origem animal aos mercados formais, agregando valor à produção agroindustrial e promovendo o desenvolvimento econômico regional.

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