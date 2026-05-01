Daniela Mercury sofre repúdio na ALBA por falas contra Edson Gomes

A confusão entre Edson Gomes e Daniela Mercury repercutiu também na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde o deputado estadual Diego Castro (PL) protocolou uma moção de repúdio contra as declarações da artista. Durante a entrega do Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, na última terça-feira, 28, Daniela insinuou que Edson Gomes agredia a esposa.

Diante disso, o parlamentar baiano afirmou que a fala de Daniela se trata de uma acusação grave e que esse tipo de fala, sem comprovação, fere direitos como a honra, a imagem e a presunção de inocência. No texto da moção, Diego Castro alega que o combate à violência contra a mulher é legítimo, mas não pode ser tratado com acusações sem base.

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O bolsonarista também destacou que Edson Gomes se manifestou no evento e cobrou provas após a fala.

Na moção, Diego Castro ainda critica o que chama de julgamento público sem respeito ao devido processo legal, afirmando que a liberdade de expressão não pode ser usada para fazer acusações infundadas.

Em nota à imprensa, Daniela afirmou que sua fala no palco teve um “caráter amplo e simbólico”, voltado à defesa das mulheres, e não uma acusação direta ao artista.

Reação de Edson Gomes

A resposta de Edson Gomes pouco depois à fala de Daniela, ainda durante o evento. Quando o artista subiu no palco, ele negou ser um agressor e afirmou que Daniela tentou envergonhá-lo: