Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Daniela Mercury sofre repúdio na ALBA por falas contra Edson Gomes

Artista baiana insinuou que o cantor agredia a esposa

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação
Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação - Foto: Reprodução | YouTube

A confusão entre Edson Gomes e Daniela Mercury repercutiu também na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde o deputado estadual Diego Castro (PL) protocolou uma moção de repúdio contra as declarações da artista. Durante a entrega do Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, na última terça-feira, 28, Daniela insinuou que Edson Gomes agredia a esposa.

Diante disso, o parlamentar baiano afirmou que a fala de Daniela se trata de uma acusação grave e que esse tipo de fala, sem comprovação, fere direitos como a honra, a imagem e a presunção de inocência. No texto da moção, Diego Castro alega que o combate à violência contra a mulher é legítimo, mas não pode ser tratado com acusações sem base.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Daniela Mercury vs. Edson Gomes e mais; relembre brigas de outros artistas baianos
Shows gratuitos agitam Pelourinho no feriadão; veja programação completa
Show de Natanzinho pode ser suspenso na Bahia após ultrapassar teto de cachê

O bolsonarista também destacou que Edson Gomes se manifestou no evento e cobrou provas após a fala.

Na moção, Diego Castro ainda critica o que chama de julgamento público sem respeito ao devido processo legal, afirmando que a liberdade de expressão não pode ser usada para fazer acusações infundadas.

Em nota à imprensa, Daniela afirmou que sua fala no palco teve um “caráter amplo e simbólico”, voltado à defesa das mulheres, e não uma acusação direta ao artista.

Reação de Edson Gomes

A resposta de Edson Gomes pouco depois à fala de Daniela, ainda durante o evento. Quando o artista subiu no palco, ele negou ser um agressor e afirmou que Daniela tentou envergonhá-lo:

Quem é que eu espanco? Eu quero que ela prove. Tentar me lacrar, me envergonhar. Por que isso? Não estou entendendo! E você não tem como provar isso. Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho uma filha mulher.
Edson Gomes - Artista baiano

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniela mercury edson gomes polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Daniela Mercury alfinetrou Edson Gomes durante premiação
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x