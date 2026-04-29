Daniela Mercury insinua que Edson Gomes agride mulher e cantor reage

Daniela Mercury e Edson Gomes - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE / Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A cerimônia do Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, que celebra o Carnaval da Bahia, aconteceu nesta terça-feira, 28, e foi marcada por uma polêmica envolvendo grandes nomes da música baiana. Em discurso ao receber o troféu de música do Carnaval, a Daniela Mercury insinuou que Edson Gomes, que também estava presente no local, agride a mulher.

"Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência", disse.

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Outras pessoas que estavam no local, incluindo Carlinhos Brown e o próprio Armandinho, ficaram sem reação. No entanto, a plateia aplaudiu a cantora.

Resposta de Edson Gomes

Momentos depois, Edson Gomes sobe ao palco e rebate as acusações, afirmando que a colega tentou envergonhá-lo, e negando ser um agressor.

"Quem é que eu espanco? Eu quero que ela prove. Tentar me lacrar, me envergonhar. Por que isso? Não estou entendendo! E você não tem como provar isso. Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher", disse o reggaeiro.

Após a reação, Daniela chega a se desculpar, mas volta a questionar o relacionamento do artista.

"Me desculpe. É que eu fico preocupada com as mulheres. Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?", questiona.

A situação gerou um conflito entre os cantores, que protagonizaram uma pequena discussão.

"Não importa se eu sou carinhoso, se eu não sou carinhoso. Eu só quero dizer que você não tem prova que eu sou agressivo", respondeu Edson.

Carlinhos Brown tenta apaziguar

A situação foi apaziguada após intervenção de Carlinhos Brown, que ressaltou a importância dos dois artistas para a cultura.

"Somos grandes representantes. Nós sim estamos precisando cantar juntos para vencer a violência da mulher. Então sugiro que o senhor cante com Daniela. Estamos juntos nisso aqui. Vamos cantar pra esse mundo e vamos provar isso ao contrário", sugeriu Brown.

Apesar do conselho, Edson Gomes se recusa a se apresentar ao lado de Mercury e dispara: "Cantar uma zorra!".

Em seguida, ele sai do palco e os outros artistas presentes iniciam uma apresentação.

Veja vídeo:

Daniela Mercury pede desculpas

Em nota enviada para a imprensa na manhã desta quarta-feira, 29, a assessoria de Daniela Mercury afirmou que a cantora não teve a intenção de atacar o colega.

"Sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres", disse trecho.

Além disso, o texto enfatiza um pedido de desculpas e a vontade de conversar com Edson Gomes em outro momento.

D"aniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera, ainda, o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno", disparou.

Veja o texto na íntegra:

"Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.

Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres.

Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado. Reitera, ainda, o desejo de conversar pessoalmente com o artista em momento oportuno."

O portal A TARDE também tentou contato com a assessoria de Edson Gomes, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.