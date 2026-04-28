Luana Piovani x Virginia: entenda a briga pesada entre as famosas

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Briga tomou conta das redes sociais e mobilizou até os familiares das loiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma nova briga tomou conta das redes sociais na segunda-feira, 27: Luana Piovani x Virginia Fonseca. Tudo começou quando a atriz voltou a criticar a divulgação de jogos online feita pela influenciadora.

No entanto, a polêmica ganhou ainda mais força quando Piovani mencionou os três filhos da empresária com o cantor Zé Felipe, 28. Eles são pais de: Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

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Depois disso, Virginia surgiu chorando nas redes sociais, afirmando que pretende acionar a Justiça diante do posicionamento da atriz.

A fala de Luana Piovani

Luana republicou no Instagram um vídeo da auditora Juliana Prates, funcionária do Tribunal de Contas da Bahia, que ganhou destaque nos últimos meses após relatar a morte do irmão, Otacílio Prates, que sofreu com o vício em apostas virtuais.

Além disso, Piovani fez a primeira menção a Fonseca.

Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado. Luana Piovani - atriz

A reação de Virginia Fonseca

Em seguida, Virginia se pronunciou. Ela compartilhou um story visivelmente abalada. No vídeo, ela não negou a revolta ao ver os três filhos sendo citados.

Chorando, Fonseca disse não ligar para as críticas, mas pontuou que não aceita que envolva os filhos.

“Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda, e eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, afirmou.

“Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano. Juro. Não estou aguentando mais, velho”, seguiu.

A ex de Zé Felipe continuou e falou que vai acionar a Justiça. “Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos filhos? Chega. Cansei”, escreveu, marcando o ex-marido e pai das crianças.

Na sequência, Virginia publicou um salmo religioso. Na imagem, ela incluiu a foto dos herdeiros em cima da Bíblia. “‘Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda’. (Salmos 91:10)”, citou.

Zé Felipe saiu em defesa de Virginia

O cantor Zé Felipe também rompeu o silêncio diante da situação. Ele repostou em seu perfil a publicação de Virginia e escreveu: “Não dá”, junto de um emoji de nojo. Ele ainda compartilhou o vídeo da ex chorando. “To com você”, afirmou.

Avós das crianças também se pronunciaram

Mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha saiu em defesa da família, compartilhando uma mensagem sobre fé.

“A maldade pode até parecer força, mas no fundo é ausência de luz. Quem vive assim, carrega dentro de si o próprio peso! Deus tenha misericórdia”, publicou.

Já a mãe de Virginia, Margareth Serrão, pediu que a filha não chore. “Deus sempre protege os seus. Temos é que rezar pela coitada que tá tomada pela inveja e o maligno”, comentou.

Luana Piovani se explica

Luana voltou a falar sobre o assunto na madrugada desta terça-feira, 28, e explicou o próprio comentário por meio de um tweet feito pela ativista Pauleth Araújo.

“Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros”, começou.

“Quando alguém paga pelas próprias atitudes, as consequências inevitavelmente alcançam quem está ao redor. Mesmo que indiretamente. Isso não é desejo de mal, é realidade. A fala pode ser muito dura, mas é um chamado para a responsabilidade”, continuou.

“Se um traficante for preso, os filhos dele também não serão impactados por isso? Isso é jogar praga ou dizer o óbvio?”, finalizou.