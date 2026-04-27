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CONFUSÃO

Virginia cai no choro ao rebater fala de Piovani sobre seus filhos

A influenciadora rebateu publicamente o ataque da atriz

Franciely Gomes
Por

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Virginia criticou as falas de Luana Piovani
Virginia criticou as falas de Luana Piovani - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca usou suas redes sociais para rebater as falas de Luana Piovani sobre ela e seus filhos, nesta segunda-feira, 27. Sem conseguir conter as lágrimas, a influenciadora afirmou que está cansada de ter que lidar com ataques voltados às crianças.

“Tá repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora, dos meus filhos? Chega. Cansei”, disparou.

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“Tava ali jantando com meus filhos, vi essa merda e eu fico, tipo, indignada. Porque eu não consigo entender como o ser humano fala uma coisa dessas. E, tipo, por quê? Essa mulher ela tem, sei lá, dois filhos, três filhos, não sei… como ela fala isso do filho de outras pessoas? Crianças de quatro, três e um ano, véi”, disparou.

A loira ainda reforçou que não tolera que falem de seus filhos, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. “Tipo assim, você quer falar de mim, fala! Fala o que você quiser, como você sempre falou. E, tipo, pra mim, dane-se o que você pensa”, reforçou.

“Eu não tô nem aí pra você. Agora, dos meus filhos? De criança? Tipo, é umas coisas que eu vou falar pra vocês, gente… Juro. Não tô aguentando mais”, concluiu ela.

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O que Luana Piovani falou?

Luana Piovani usou seu perfil do Instagram para rogar uma maldição sobre a vida de Virginia e dos filhos dela. A atriz compartilhou o vídeo de uma mulher que perdeu o irmão para o vício em apostas esportivas e afirmou que era culpa da famosa, já que ela divulga estas empresas.

“Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu ela na legenda da publicação, alfinetando a ex-nora do cantor Leonardo.

Horas depois, Piovani reagiu ao choro de Virginia e mandou uma nova indireta. “Ser odiada por quem não presta, é um mérito”, afirmou ela nos Stories, ignorando as críticas e ameaças.

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Tags:

entretenimento luana piovani vírginia

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