MÚSICA
Herança de R$ 25 milhões gera guerra entre viúva e filhos de astro
Impasse gira em torno da divisão dos bens deixados por lenda da música brasileira
A herança do cantor Erasmo Carlos — um dos maiores nomes da música brasileira e que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos — abriu uma espécie de guerra entre a viúva, Fernanda Esteves, e os filhos do artista.
A estimativa é a de que o valor seja superior a R$ 25 milhões.
O impasse gira em torno da divisão dos bens deixados pelo "Tremendão", como Erasmo também era conhecido.
De um lado, Fernanda reivindica direitos sobre parte significativa do patrimônio, incluindo imóveis e rendimentos relacionados à obra do artista.
Leia Também:
Do outro, os filhos de Erasmo contestam pontos do inventário e questionam a forma como os bens estão sendo administrados.
Conforme a revista Veja, o processo envolve não apenas bens materiais, mas também direitos autorais — uma das partes mais valiosas do espólio, considerando a carreira do cantor.
Apropriação
Erasmo Carlos teve três filhos com sua primeira esposa, Sandra Sayonara: Carlos Alexandre — falecido em 2014 —, Gil Eduardo e Leonardo Esteves. O último, inclusive, atuava na gestão dos bens e da produtora do pai.
Após a morte de Erasmo, Leonardo teria pedido o carro de volta após a morte do pai, além de os filhos terem se apropriado dos direitos de imagem e autorais do cantor, apesar de o casamento de Erasmo ter sido em comunhão parcial de bens.
A disputa segue em segredo na Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes