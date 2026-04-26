Herança de R$ 25 milhões gera guerra entre viúva e filhos de astro

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Erasmo Carlos faleceu em 2022, aos 81 anos - Foto: Reprodução/Instagram @fernandaestevesbr

A herança do cantor Erasmo Carlos — um dos maiores nomes da música brasileira e que morreu em novembro de 2022, aos 81 anos — abriu uma espécie de guerra entre a viúva, Fernanda Esteves, e os filhos do artista.

A estimativa é a de que o valor seja superior a R$ 25 milhões.

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Erasmo Carlos e Fernanda Passos | Foto: Reprodução/Instagram @fernandaestevesbr

O impasse gira em torno da divisão dos bens deixados pelo "Tremendão", como Erasmo também era conhecido.

De um lado, Fernanda reivindica direitos sobre parte significativa do patrimônio, incluindo imóveis e rendimentos relacionados à obra do artista.

Do outro, os filhos de Erasmo contestam pontos do inventário e questionam a forma como os bens estão sendo administrados.

Conforme a revista Veja, o processo envolve não apenas bens materiais, mas também direitos autorais — uma das partes mais valiosas do espólio, considerando a carreira do cantor.

Apropriação

Erasmo Carlos teve três filhos com sua primeira esposa, Sandra Sayonara: Carlos Alexandre — falecido em 2014 —, Gil Eduardo e Leonardo Esteves. O último, inclusive, atuava na gestão dos bens e da produtora do pai.

Após a morte de Erasmo, Leonardo teria pedido o carro de volta após a morte do pai, além de os filhos terem se apropriado dos direitos de imagem e autorais do cantor, apesar de o casamento de Erasmo ter sido em comunhão parcial de bens.

A disputa segue em segredo na Justiça.