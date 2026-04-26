Saiba estado de saúde de Anderson Neiff, cantor baleado em SP

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Anderson Neiff - Foto: Reprodução| Instagram

Anderson Neiff, de 24 anos, foi baleado após um ataque à van da equipe do cantor, na madrugada deste domingo, 26, em São Paulo.

Conhecido como o “rei do brega funk”, o artista voltava de um show realizado na zona sul da capital paulista. De acordo com informações do G1, o crime aconteceu por volta das 6h30, após o veículo ser perseguido por três pessoas em motocicletas.

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O cantor, atingido na região do ombro, foi socorrido e levado ao Hospital Sírio-Libanês, no centro da cidade. Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do artista confirmou o ocorrido e detalhou a situação.

“Cumpre informar que, após a conclusão de sua agenda profissional, o veículo que transportava o artista e a equipe técnica foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por terceiros ainda não identificados. Durante o ataque, Anderson Neiff foi atingido por fragmentos de projétil na região do ombro”, informou a equipe.

Estado de saúde de Anderson Neiff

Segundo o empresário do cantor, Thiago Gravações, o artista já passou por cirurgia e está em recuperação.

“A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Ele está sem Instagram, pois estava na N1. Criei um novo perfil, será surpresa. Vamos mostrar nossa força”, disse em publicação nos stories.

Após a operação, a primeira foto de Anderson Neiff foi divulgada nas redes sociais. Na postagem, a equipe informou que novas atualizações sobre o estado de saúde do cantor serão divulgadas exclusivamente pelo perfil oficial.

“Todas as informações serão divulgadas exclusivamente aqui. Agradecemos cada oração, cada mensagem e cada pensamento positivo. O carinho de vocês chega até ele”, diz a publicação.

Veja foto: