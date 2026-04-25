Ex-The Voice Brasil pede ajuda para custear tratamento do câncer

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Karina Zeviani, de 51 anos - Foto: Reprodução| TV Globo

A ex-participante do The Voice Brasil, Karina Zeviani, de 51 anos, criou uma vaquinha online para custear o tratamento contra o câncer. Em suas redes sociais, ela agradeceu o apoio e a mobilização do público.

Karina foi diagnosticada com a doença há dois anos e teve uma progressão do câncer em 2026. Na publicação, ela também agradece o suporte recebido e reforça que a ação não se trata de golpe.

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“Não é golpe, para quem está perguntando diretamente aos meus entes mais próximos. Estou realmente passando por isso”, afirmou.

Internação e tratamento

A ex-participante relatou ainda que enfrentou um momento delicado após uma crise sistêmica grave, chegando a correr risco de morte.

Segundo Karina, a crise teve início após uma punção para biópsia, o que ocasionou infecção, alteração nas taxas hepáticas, sangramento interno, anemia, toxicidade da quimioterapia e até perda de consciência.

Durante esse período, ela permaneceu cerca de três semanas internada. Atualmente, iniciou um novo protocolo de quimioterapia, além de um processo de estabilização do organismo para dar continuidade ao tratamento contra o câncer.

Veja vídeo: