Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APOIO

Ex-The Voice Brasil pede ajuda para custear tratamento do câncer

Mobilização aconteceu nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Karina Zeviani, de 51 anos
Karina Zeviani, de 51 anos -

A ex-participante do The Voice Brasil, Karina Zeviani, de 51 anos, criou uma vaquinha online para custear o tratamento contra o câncer. Em suas redes sociais, ela agradeceu o apoio e a mobilização do público.

Karina foi diagnosticada com a doença há dois anos e teve uma progressão do câncer em 2026. Na publicação, ela também agradece o suporte recebido e reforça que a ação não se trata de golpe.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não é golpe, para quem está perguntando diretamente aos meus entes mais próximos. Estou realmente passando por isso”, afirmou.

Leia Também:

“Apanha e perdoa”, diz apresentadora sobre namorada de MC Ryan SP
"+34": veja o significado de tatuagem que Virgínia fez com as amigas
Ana Castela é processada em R$ 700 mil após acusação de maus-tratos

Internação e tratamento

A ex-participante relatou ainda que enfrentou um momento delicado após uma crise sistêmica grave, chegando a correr risco de morte.

Segundo Karina, a crise teve início após uma punção para biópsia, o que ocasionou infecção, alteração nas taxas hepáticas, sangramento interno, anemia, toxicidade da quimioterapia e até perda de consciência.

Durante esse período, ela permaneceu cerca de três semanas internada. Atualmente, iniciou um novo protocolo de quimioterapia, além de um processo de estabilização do organismo para dar continuidade ao tratamento contra o câncer.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por karina Zeviani (@karinazeviani)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Karina Zeviani, de 51 anos
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Karina Zeviani, de 51 anos
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Karina Zeviani, de 51 anos
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Karina Zeviani, de 51 anos
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x